Tradiční škodovácké chlubení: Všechny novinky před premiérou!

Už ani já jsem nezažil typické autosalonové překvapení, kdy v první den výstavy koukáte, co se to vylouplo zpod plachty. Drtivou většinu novinek známe dopředu, nejrůznější „úniky“ jsou náš denní chleba, automobilky lákají na detailní snímky, siluety…

Typickým příkladem je Kodiaq RS . Už jsem to psal v samostatném článku k tomuto SUV – sportovní verze se nám nejdřív „ukazovala“ na více či méně konkrétních fotkách, pak jsme celý Kodiaq RS viděli ve studiu v Mnichově Hradišti, a teď mi kolega Jirka Baborský poslal fotky z tzv. sneak preview. To se takhle na škodováckém stánku sejde parta vybraných novinářů a všechny novinky si můžou v klidu prohlédnout ještě před samotným autosalonem.

Letos to vlastně dává o něco větší smysl než v minulých ročnících – v Paříži totiž po dlouhých letech chybí tradiční koncernový večírek. Jasně, Volkswagen se na francouzskou výstavu vykašlal a koncernový večírek bez hlavní značky koncernu… To by bylo asi trošku zvláštní.

O podobných akcích si můžeme myslet cokoliv, každopádně vy si ale můžete už teď díky Jirkovi okouknout všechno pařížské škodovácké. Tedy nejen Kodiaq RS, ale taky asi nejzajímavější počin Vision RS nebo dvojici nových karoqů - Scout a Sportline. Tedy ochutnávejte!