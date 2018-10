Škodu Kodiaq RS jsme viděli naživo ještě před pařížskou premiérou!  

Už jsme to tak praktikovali s několika škodovkami - novinku nám mladoboleslavští ukázali hezky v klidu v ateliéru v Mnichově Hradiště a my vám mohli předat dojmy den před autosalonovou premiérou. Dřív to kvůli embargu nešlo.

Stejně jako v tomto případě. Tentokrát mě a fotografa Ondru Lillinga čekala taková poloviční novinka, „jenom“ nejsilnější verze už známého kodiaqu. Navíc notně „nateasovaného“ – nejdřív se sedmimístným SUV zajela Sabine podivný rekord a pak se Kodiaq RS postupně představoval na tisíci a jenom detailním snímku

V celé kráse jsme jej však viděli až minulý týden v Mnichově Hradišti. Tu krásu myslím docela vážně, je to první kodiaq, který se mi opravdu líbí. Kombinace standardních dvacítek, modrého laku (specialita Kodiaqu RS to není, barvičku známe i z jiných škodovek) a několika typických rychlých detailů (znáte to, sportovnější nárazníky, nejrůznější nástavce) dokázala místy trošičku disproporční SUV přeměnit na opravdu atraktivní auto. Myslím, že tohle bude z pohledu prodejů velký hit. Cenu nám tedy poví až zítra v rámci autosalonu, ale ten dobře zvládnutý a stále ještě poměrně decentní machovzhled, to bych viděl jako základ úspěchu.

Zvířátka a Ondra mají radost

Ondra Lilling je strašně fajn a pracovitý kluk, i když je to vegan. Promiňte mi laciné rýpnutí, na nějakou tu úchylku má každý nárok, ale je to hezký oslí můstek na jednu z interiérových specialit, tzv. veganské sedačky. Žádná věda nebo mimořádně novátorský přístup v tom není, při výrobě takové veganské sedačky prostě a jednoduše nezemřelo ani jedno zvíře, použité materiály tedy nejsou přírodní. I Ondra však měl radost spíš z toho, že se v sedačkách s integrovanými opěrkami hlavy dobře sedí a že kromě toho taky velmi dobře vypadají. Všimli jsme si taky digitálního přístrojového štítu (ten se zvládne soustředit na otáčkoměr, abyste měli sportovní pocit…), jinak je vlastně vše při starém (ještě tedy typické obšití červenou nití). A jak nám ukázala Sabine na Nürburgringu, Kodiaq RS může být i sedmimístný, standardně však bude pro pět.

Koule, co má zvuk

Největší změnou proti ostatním kodiaqům je samozřejmě použití silnějšího motoru - jak už určitě dobře víte, Kodiaq RS dostane dvojitě přeplňovaný dvoulitr TDI s výkonem 176 kW a nejvyšším točivým momentem rovných 500 N.m, čtyřkolka a sedmistupňové DSG budou jedinou možností. Na další technické údaje si musíme počkat do zítra, stejně tak se mi zatím nepodařilo úplně přesně zjistit, jaké změny se odehrály na podvozku. Mělo by jít jen o lehce upravené odpružení, na jednotlivé režimy nastavení adaptivních tlumičů prý ale ve Škodovce nesahali.

Jedna věc však ve mně zanechala dost rozporuplné pocity. Jmenuje se to Dynamic Sound Boost a v podstatě jde o reproduktorovou kouli o hmotnosti zhruba čtyř kil, která je umístěná u zadní nápravy. Tahle vymoženost zásobuje divnými zvuky nejen posádku, ale také okolí. Ve sportovním režimu je to tedy… Velmi mírně řečeno zvláštní. Píše se mi to popravdě dost těžko, protože u předpremiéry v Mnichově Hradišti byli přítomni i lidé z vývoje a ti nám prozradili, že to byla s reproduktorovou koulí dost piplačka. Jak ji dostat k zadní nápravě, jak naladit, jak přizpůsobit výrobní linku… A teď mám jejich práci a snažení pár větami shodit? Víte co, mrkněte na video, poslechněte a udělejte si názor sami. Za mě tedy opravdu ne, velmi rychle bych si nastavil individuální mód bez tohoto přizvukování.

Jak už jsem několikrát napsal, na novinku s přepracovaným červeným logem RS se pořádně podíváme ještě zítra, v první den pařížského autosalonu. První setkání s Kodiaqem RS však dopadlo velmi dobře!