Ženeva 2018: Aston Martin V8 Vantage poprvé naživo. Parádně vypadající sporťák, ale co ten interiér?

Aston Martin pojal účast na letošním ženevském autosalonu hodně velkolepě, svůj stánek přesunul do míst, kde v minulých letech vystavoval Opel, což umožnilo zvětšit výstavní prostory. Ty byly potřeba, protože Aston do Palexpa přivezl záplavu novinek – DB11 Volante , Valkyrie AMR, Lagondu Vision Concept nebo V8 Vantage. Poslední z nich jsme si v Ženevě pečlivě prohlédli.

I v tak novinkami nabitém prostoru dokázala nová generace baby astonu vyčnívat, protože vypadá jednoduše skvěle. Na rozdíl od větší elegantní DB11 je o hodně agresivnější, čímž dává více najevo svůj sportovní charakter. Aston Martin 4.465 mm dlouhou novinku charakterizuje jako lovce, což k jeho vizáži přesně sedí – s tímhle autem si zkrátka zahrávat nechcete.

Na fotografiích příď s velkým chladicím otvorem a úzkými světlomety (díky diodám) sice možná tolik nevynikne, ve skutečnosti ale řešení navazující na „Bondův služebák“ DB10 vypadá parádně.

Stejně se mně ale V8 Vantage nejvíce líbí zezadu. Sexy prdelka s výraznou odtokovou hranou, podle níž jsou tvarovaná úzká koncová světla (opět diodová) i výrazný difusor se zakomponovanými koncovkami výfuku jednoduše patří mezi to nejlepší, co je v Ženevě letos k vidění. Záď je navíc nejen krásná, ale také funkční, což ne vždy jde skloubit dohromady. Designérskému týmu vedenému Markem Reichmanem se to však bez diskuze povedlo.

Naopak usazení se ve výhradně dvoumístném interiéru ve mně zanechalo trochu rozpaků. Na poměry sporťáků se dovnitř snadno nastupuje, a to navzdory vysokému prahu. I na první pohled je kabina zajímavá – sportovní tvarování přímo navazuje na provokativní zevnějšek.

Pak si ale začnete všímat, že Mercedes nedodal Aston Martinu jen elektroniku nebo osmiválec. Ze starších Mercedesů jsou páčky pod volantem, z nichž pochází také touchpad multimediálního systému. Do celku tyto detaily moc nesedí a vypadají trochu lacině, stejně jako vybrané plasty a další materiály. A ani to zpracování není nijak zázračné. Třeba jemná kůže na volantu ale stojí za to.

Před řidičem je volant s masivním věncem a velkými řadicími pádly a do tří budíků rozdělený přístrojový štít, který tvoří displeje. V dnešní době je až nezvykem zachování množství tlačítek na středovém panelu, který by někteří možná považovali až za přetlačítkovaný. Pomocí tlačítek se ovládá také převodovka, umístěny jsou vedle startovacího tlačítka.

Zvláštním detailem je pak ovládání elektrických sedaček zboku středového tunelu, tlačítka jsou ale naštěstí uzpůsobena tak, že byste si je při jízdě neměli nohou omylem zmáčknout. Sedadla jsou mimochodem skvělá, se skvělým bočním vedením a nízko ukotvená. Díky tomu si ale všimnete, jak jsou boční okna nízká, začínají skoro až ve výši očí. Uvnitř se tak můžete cítit poněkud stísněně.

Prezentovanou každodenní využitelnost pak poněkud kazí nedostatek odkládacích prostorů. Velké kapsy ve dveřích bychom od sporťáku nečekali, schránka před spolujezdcem by ale uvnitř Vantage být mohla. Alespoň, že je nějaký prostor za sedadly. Zavazadelník pak nabízí objem 350 litrů.