Ženeva 2018: Hyundai Santa Fe poprvé naživo. Jaká je nová generace korejského Kodiaqu?

Hyundai Santa Fe je už stabilní součástí segmentu SUV, vždyť na letošním ženevském autosalonu debutuje již čtvrtá generace tohoto rodinného automobilu. Jestliže předchůdce měl konzervativní (ale povedený) design, novinka vsadila na hodně výrazné tvary, které jsou zdůrazněné červeným lakem v Ženevě vystavovaného exempláře.

Až sedmimístná novinka totiž navazuje na avantgardně tvarované modely Kona a Nexo, s nimiž sdílí rozdělené světlomety, které se stávající spojujícím prvkem SUV Hyundaie. Ne, tenhle design opravdu nepadne do vkusu každému, nutno ale podotknout, že atypicky tvarovaná maska chladiče s masivní chromovanou linkou má nápad a Santa Fe si s vozem jiné značky jen tak nespletete. Na druhou stranu, záď už tak odvážná není a ve srovnání s předními partiemi působí až obyčejně. Nezalekli se snad designéři výrazné přídě?

To interiér 4.770 mm dlouhého SUV je značně konvenčnější, ale panečku, nemá chybu! Zpracování je na vynikající úrovni a ty materiály! Palubní deska je dokonce čalouněná kůží, což není v mainstreamové třídě obvyklé. Volně stojící „tablet,“ až osmipalcová obrazovka multimediálního systému je díky svému umístění pěkně na očích. Další obrazovka je také v přístrojovém štítu, tvoří však jen tachometr a je doplněná o analogové přístroje. Vypadá to dobře, navíc je displej do štítu integrován rozhodně lépe než v takovém Opelu Insignia. Líbí se nám i rozměrná tlačítka usnadňující ovládání.

Hyundai Santa Fe – srovnání rozměrů s konkurenční Škodou Kodiaq Model Hyundai Santa Fe Škoda Kodiaq Délka (mm) 4770 4697 Šířka (mm) 1890 1882 Výška (mm) 1680 1655 Rozvor (mm) 2765 2791 Světlá výška (mm) 185 187

Dozadu se snadno nastupuje, díky nízkému prahu nebo dveřím otevíraným takřka do pravého úhlu. V druhé řadě sedadel je dostatek prostoru, i díky posuvné lavici v podélném směru. Nastavit lze také sklon opěradla, dlouhé sedáky pak slušně podpírají stehna posádky. Dostatek místa je tu i nad hlavou. Vzdušnosti navíc pomáhá bohaté prosklení.

Praktičnosti napomáhají nejen kapsy v předních sedadlech, dvě USB dobíječky nebo zásuvka na 220 V, ale také možnost posunu sedadla spolujezdce cestujícím vzadu, podobně jako to má třeba Škoda Superb. Pomocí tlačítek na boku sedačky ji lze zezadu posunout vpřed, nebo upravit sklon jejího opěradla. Zajímavostí je i držák top tether pro dětské sedačky i na předním sedadle.

Co se týče zavazadlového prostoru, automobilka uvádí pouze hodnotu 625 litrů, která platí pro pětimístnou variantu. V Ženevě vystavený sedmimístný kousek měl kufr každopádně dlouhý 108 cm (136 cm při posunu prostřední lavice vpřed), mezi podběhy široký 106 cm a po plato vysoký 43 cm. Za podběhy zůstávají velké kapsy, slušný odkládací prostor najdete také pod podlahou, v místě za třetí řadou sedadel. Přístup dovnitř pak zajišťuje slušně vysoko otevírané víko.