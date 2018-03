Nissan IMx KURO umí číst myšlenky svého řidiče

Nissan se na 88. ročníku autosalonu v Ženevě soustředí na prezentaci nové generace elektromobilu Leaf a rovněž na představení konceptu IMx KURO, jenž je evolucí koncepčního vozu IMx, jehož premiéra se odehrála na autosalonu v Tokiu v říjnu roku 2017.

Nissan IMX KURO se od původní podoby konceptu IMX odlišuje lehce přepracovanými předními partiemi, novým tmavě šedým odstínem karoserie a přitahuje pozornost díky integraci průkopnické technologie B2V . Ta interpretuje signály z mozku řidiče, usnadňuje mu řízení a pomáhá autonomním a manuálním systémům vozu se od řidiče učit.

Jádro technologických funkcí konceptu IMx KURO tvoří budoucí verze technologie ProPILOT, která umožňuje plně autonomní jízdu. Když je zvolen režim řízení ProPILOT, systém složí volant do palubní desky a sklopí všechna sedadla tak, aby měl řidič více prostoru a spolujezdci lepší možnost uvolnit se a užívat si jízdu. V režimu ručního řízení se volant vysune zpět do běžné polohy, sedadla se narovnají a vůz plynule předá řízení zpět řidiči.

Technologie B2V použitá u IMx KURO je podle materiálů automobilky příslibem zrychlení reakční doby řidičů a povede ke vzniku vozidel, která se dokáží přizpůsobovat a zpříjemňovat tím jízdu.

Tato průlomová novinka od společnosti Nissan je výsledkem výzkumu využití technologie dekódování činnosti mozku k předvídání kroků řidiče a detekci nepříjemných situací.

V případě předvídání zachycuje technologie podpory řidiče signály, že se jeho mozek chystá zahájit určitý pohyb, jako je otočení volantem nebo sešlápnutí plynového pedálu. Díky tomu může s touto akcí začít rychleji. To může zkrátit reakční dobu a zkvalitnit ruční řízení.

Na základě detekce a vyhodnocení diskomfortu řidiče pak dokáže umělá inteligence změnit jízdní nastavení nebo styl jízdy v autonomním režimu.

Nissan B2V měří aktivitu mozkových vln, které jsou následně analyzovány autonomními systémy. Ty dokáží díky předvídání zamýšleného pohybu podnikat kroky, jako je otočení volantu nebo zpomalení vozu, o 0,2 až 0,5 sekund rychleji než řidič. Tyto zásahy jsou přitom téměř nepostřehnutelné.

Koncept IMx KURO využívá platformu elektromobilů Nissan navrženou tak, aby bylo dosaženo maximální účinnosti. Díky ní může být podlaha vozu zcela rovná a výsledkem je prostornější kabina a lepší jízdní dynamika.

Pohon všech čtyř kol zajišťuje dvojice elektromotoru, z nichž jeden je umístěn vpředu a druhý vzadu. K dispozici je celkový výkon 320 kW a točivý moment 700 Nm. Napájení zajišťuje vysokokapacitní baterie, která má umožnit dojezd více než 600 kilometrů na jedno nabití.

Nissan IMx KURO se může aktivně začlenit i do sociální infrastruktury. Když například dopraví řidiče na letiště, dokáže se následně sám zaparkovat v místě s přístupem k místní elektrické síti a sloužit jako „virtuální elektrárna“, která vrací proud do sítě. To vše v rámci systému vozidlo-domácnost a vozidlo-budova.