Němci se zbláznili. Na Rolls-Royce Phantom místo disků kol namontovali ciferníky
Když se vám klasický Rolls-Royce Phantom zdá málo okázalý, přichází na scénu Klaus Gawron. Majitel klenotnictví z düsseldorfské Königsallee spojil síly s Novitecem a proměnil svůj černý phantom v pojízdný billboard.
Pokud máte divoký styl a vyznáváte extravagantní kreace, pravděpodobně s autem zamíříte k Mansory. Na druhou stranu, pokud toužíte po stylovém vylepšení v decentnějším duchu, pak vám více sedne německý Novitec. Tedy pokud zrovna nejste majitelem fialového Ferrari 296 GTS N-Largo alias „the Joker“.
V tomto případě hraje hlavní roli Klaus Gawron, majitel vyhlášeného klenotnictví Juwelier Fine Art na třídě Königsallee. Proto se mu také říká „Klaus Koenigsallee“. Není divu, že muž obklopený drahými kovy, šperky a prvotřídními hodinkami jezdí současnou generací modelu Rolls-Royce Phantom, navíc v černé barvě.
Ten se zdá být v sériovém stavu, až na sadu kol SP3 právě od Novitecu. Jejich jednolitý design posloužil Gawronovi jako netradiční reklamní plocha. Průměr kol na tomto konkrétním voze není znám, ale Novitec sadu prezentoval na jiném kousku, kde měly 24 palců.
Středy nyní zdobí polep v designu lunety hodinek Rolex Submariner. Uprostřed je ještě nápis: „Dein Lieblingsjuwelier auf der Kö“, neboli „Váš oblíbený klenotník na Kö“, což je zkratka výše zmíněné ulice.
Zdroj: Novitec, foto: Novitec, video: Rolls-Royce