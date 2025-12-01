Škodovka otevřela nový depozitář. Prohlédněte si ho v obrovské galerii!
Škoda Muzeum zpřístupňuje nový depozitář historických automobilů. Návštěvníci se tu setkají s 23 vozy většinou v původním, nálezovém stavu.
V pondělí 1. prosince otevřelo Škoda Muzeum v někdejší tovární hale, kde od roku 1907 fungovala kovárna, nový depozitář historických vozů. Vystavených 23 vozů se do sbírek dostalo v původním stavu – tak, jak byly po letech nalezeny v různých stodolách a zapomenutých koutech. Mají tedy krásnou dobovou patinu.
Půlhodinová komentovaná prohlídka je dostupná pouze s průvodcem a je nutné si ji zarezervovat předem. Do konce letošního roku je vstup do depozitáře zdarma, poté bude k jakékoliv vstupence do Škoda Muzea připočítán příplatek 100 Kč.
„V rámci letošních oslav 130 let od vzniku automobilky Škoda nabízíme návštěvníkům další atraktivní prostor. Více než dvacet vystavených automobilů sahá až k počátkům výroby v Mladé Boleslavi a jejich autentická patina má své jedinečné kouzlo,“ uvádí Andrea Frydlová, vedoucí Škoda Muzea.
K celkovému zážitku přispívá i samotné prostředí. Hala označovaná dnes jako V4 vznikla v roce 1906 a o rok později se stala součástí rozsáhlého rozšíření a modernizace produkce vozů Laurin & Klement.
Kromě klasických kovadlin a pece zde stál i velký buchar pro sériovou výrobu velkých kovových dílů a nechyběla ani motorová brzda, na níž se testoval výkon a chování motorů ještě před jejich montáží do podvozků.
Spící poklady čekající na znovuzrození
Výběr vozů v nálezovém či částečně renovovaném stavu je prezentován v garážovém stylu, který nechává vyniknout jejich historii i charakter samotné budovy. Každý exponát má svůj stručný popis a další informace jsou dostupné po načtení QR kódu. Stejně jako v hlavní expozici se i zde počítá s průběžnou obměnou vystavených vozů.
Otevření depozitáře je součástí širšího plánu, jak muzeum více zpřístupnit veřejnosti a příznivcům automobilové historie. V roce 2026 na to naváže druhá část – otevření haly, kde budou k vidění prototypy, designové studie a koncepty od 50. let až po současnost.
|Škoda Muzeum: Seznam 23 nových exponátů
|L&K Sd (1913)
|Vyroben v říjnu 1913 pro zastoupení L&K v Petrohradu. Do sbírky zakoupen v polovině 60. let od českého sběratele jako jeden z prvních exponátů budoucího Škoda Muzea.
|L&K 210 (1924)
|Automobil z konce roku 1924 pro Ministerstvo národní obrany, karoserie phaeton. Do sbírek přidán v roce 1971. Jeden z 324 vyrobených kusů (phaeton, limuzína, coupé).
|L&K 105 (1924)
|Jeden z posledních typů Laurin & Klement, vyroben na podzim 1924 s kombinovanou karoserií. Později přestavěn na nákladní vůz. Do sbírek muzea zařazen roku 1975.
|L&K Škoda 120 (1926) – sanita
|Původně vyroben 1926 jako valník pro zákazníka z Rabí. Později přestavěn na sanitní vůz. Muzeum jej získalo v roce 1995.
|L&K Škoda 150 (1927)
|Jeden z pouhých 52 vyrobených kusů. Phaeton z podzimu 1927, sloužil panu Ladislavu Sýkorovi z Košic. Ve sbírkách od roku 1968.
|L&K Škoda 110 (1927)
|Vyroben 1927 s otevřenou karoserií, dodán prodejně R. J. Starý v Uherském Hradišti. V 50. letech přestavěn pro film Dědeček automobil.
|L&K Škoda 110 Coupé (1928)
|Z roku 1928, původně sportovní otevřená karoserie pro zákazníka v Českém Krumlově. V 30. letech překarosován v Jihlavě na coupé. Ve sbírkách od 1973.
|Škoda 4R (1928)
|První série, vyrobena v prosinci 1928 jako limuzína se šesti okny. Později přestavěna na užitkový vůz s plošinou. V muzeu od 1975.
|Škoda 6R (1929)
|Vyrobena v březnu 1929 pro Středomoravskou elektrárnu v Přerově. Ve sbírce od 1968, zachována ve stavu částečné renovace (viditelná dřevěná kostra karoserie).
|Škoda 6R (1929) – hasičský vůz
|Původně limuzína pro pana Wintera z Prahy, později přestavěna na hasičský vůz v obci Dobřív u Rokycan. Do sbírek získán roku 1970.
|Škoda 860 (1930)
|Limuzína z roku 1930. Užíván Dr. Boučkem z Prahy a následně Společností pro zpeněžení lihu. Za války přestavba na dřevoplyn, později osazen jiným motorem. Ve sbírkách od 1968.
|Škoda 422 (1931)
|Sedan vyroben v březnu 1931, v květnu převzala firma Bratří Kabrielové z Mlčechvost. Do sbírek přidán v roce 1993.
|Škoda 430 Cabriolet (1930)
|Auto z ledna 1930, v roce 1932 překarosováno na cabriolet pro zákazníka z Liberce–Doubí. Muzeum jej získalo v původním, dobře zachovaném stavu v roce 1973.
|Škoda 860 (1933)
|Limuzína z března 1933, sloužila jako výstavní kus v několika prodejních zastoupeních. V depozitáři od roku 2004.
|Škoda 215 (1933)
|Prototyp městského minivozu (nikdy se nedostal do sériové výroby). Prodán jako ojetý v roce 1935 panu Krešlovi. Ve sbírkách od roku 1969.
|Škoda Popular Sport Coupé (1934)
|Jedno z pěti aerodynamických kupé s hliníkovou karoserií určených pro sport a propagaci. Do sbírek přibylo v roce 2024 ve stodolním nálezovém stavu.
|Škoda Popular Tudor Special (1936)
|Vůz z omezené série (12 kupé + 11 sedanů). Prvním majitelem v roce 1936 byl Antonín Grác ze Zlína. Do sbírek zakoupen v nálezovém stavu v roce 1969.
|Škoda Popular Monte Carlo (1936)
|Jeden z limitované edice 70 kusů. Z linky sjel v říjnu 1936, prezentován na pražské Automobilové výstavě. Prvním majitelem byl rada Hypobanky Petr Polák. Ve sbírkách od 2018.
|Škoda Rapid II (1937)
|Vyroben 1937 jako cabriolet. Zákazník pan Pánek z Prahy si jej převzal v červnu 1939. Součástí sbírky od roku 1973.
|Škoda 104/II (1937)
|Vůz ve fázi rozpracované renovace, do muzea získán roku 2022. Původně vyroben pro pražskou masnou firmu Zemka.
|Škoda Favorit 2000 OHV (1938)
|Dochovaný v původním stavu, jeden z prvních vozů s motorem OHV. Sloužil k testování, později prodán jako ojetý. Ve sbírkách od 1973.
|Škoda Rapid OHV (1939)
|V červnu 1939 převzal pan Kryštof z Mladé Boleslavi. Jeden z 1 783 vyrobených kusů s motorem 1564 cm³ OHV. V depozitáři od roku 1976.
|Škoda Superb (1936)
|Luxusní šestisedadlová limuzína původně ve vlastnictví stavební firmy Ing. O. Podhájský z Prahy. Do sbírek přidána v roce 2010. Renovace dokončena v roce 2020.
Škoda Muzeum: 130 let automobilky
Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi provází návštěvníky historií značky od nejstarších vozidel Laurin & Klement až po moderní modely a studie. Otevřeno bylo v roce 1995 v původních továrních budovách a v roce 2012 prošlo celkovou rekonstrukcí, která propojila historický ráz s moderními výstavními technologiemi.
Na ploše 1800 m² je k vidění asi 360 exponátů – od sériových vozů přes prototypy, rallyové speciály a motocykly až po jízdní kolo Slavia z roku 1899, nejstarší kus ve sbírce. Návštěvu lze spojit i s prohlídkou výrobních závodů Škoda v Mladé Boleslavi, Vrchlabí či Kvasinách, případně s výletem do Rodného domu Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích u Liberce.
