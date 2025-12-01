Portrét staronového mistra světa rallye: Sébastien Ogier podeváté
Francouz Sébastien Ogier získal devátý titul mistra světa v automobilových soutěžích, stalo se tak po čtyřech letech od zisku posledního. Vyrovnal tak historický výsledek svého francouzského krajan Sébastiena Loeba. Ve věku 41 let a 347 dnů se stal nejstarším světovým šampionem v dějinách.
Kariéra Sébastiena Ogiera je na mistrovské tituly obzvláště bohatá. V roce 2008 získal titul juniorského mistra světa v rallye (JWRC) s vozem Citroën C2 S1600. Ve stejném roce odstartoval i svou první rallye v kategorii WRC na Mexické rallye. Plnohodnotně začal v královské kategorii jezdit v sezoně 2009 s Citroënem C4 WRC, kde se postupně prosazoval i přes dominanci svého krajana Sébastiena Loeba. Své první vítězství ve WRC získal v roce 2010 na Portugalské rallye. Ve stínu Loeba však žádný titul s francouzským vozem nezískal.
Začaly padat tituly
Po přípravné sezoně s vozem Škoda Fabia S2000 v roce 2012 přestoupil do továrního týmu Volkswagen Motorsport. S vozem Polo R WRC zahájil éru dominance, když v letech 2013, 2014, 2015 a 2016 získal čtyři mistrovské tituly v řadě. Po odchodu Volkswagenu z WRC po aféře Dieselgate se Ogier přesunul do týmu Ford M-Sport, kde s vozem Ford Fiesta WRC vybojoval další dva mistrovské tituly v letech 2017 a 2018.
V roce 2019 se vrátil do Citroënu, avšak sezona s vozem C3 WRC mu příliš nevyšla a skončil celkově na 3. místě. Od roku 2020 jezdí za tým Toyota Gazoo Racing WRT. V letech 2020 a 2021 přidal další dva tituly, čímž se stal osminásobným mistrem světa, a to s třemi různými týmy.
Od roku 2022 jezdí pouze vybrané podniky WRC, ale i při omezeném počtu startů (například 11 startů ze 14) dokázal v roce 2025 získat svůj devátý titul mistra světa. Vyrovnal tak historický rekord Sébastiena Loeba. Jeho spolujezdcem byl po většinu kariéry Julien Ingrassia, kterého počínaje sezonou 2022 nahradil jeho krajan Vincent Landais. Vzhledem k tomu, že svoji úspěšnou kariéru nekončí, Ogier tak může ještě měnit dějiny světové rallye.
Doma musí být klid
Sébastien Ogier má uspořádaný soukromý život a je známý tím, že si své soukromí poměrně střeží. Od léta 2014 je ženatý s Andreou Kaiserovou, německou televizní moderátorkou. Společně mají devítiletého syna Tima a celá rodina žije v rakouském Kitzbühlu.
V posledních letech často zmiňoval, že se chce více věnovat rodině. Rád by se také soustředil na studium ekonomie, ekologii a též začal s golfem, který ho prý podle vlastních slov pohltil. Angažuje se také mimo motoristický sport, například podporuje organizaci Make-A-Wish France a věnuje část výher na pomoc dětem.
Vyzkoušel si i jiné motoristické aktivity. Na rakouském okruhu Red Bull Ring řídil monopost formule 1 týmu Red Bull Racing. Hodně koketoval s vytrvalostními závody. S týmem Richard Mille Racing absolvoval mistrovství světa 2022. S týmovými kolegy a krajany Charlesem Milesim a Lilou Wadouxovou jezdili s vozem Oreca 07-Gibson. Jeho premiérový start v závodě 24 hodin Le Mans byl úspěšný a splnil jeho ambici vyzkoušet si jeden z nejprestižnějších automobilových podniků na světě. Posádka dokončila závod na francouzském okruhu La Sarthe na devátém místě.
Zavřít ústa všem
Letošní sezona pro něj byla mimořádně úspěšná. Startoval v 11 soutěžích, desetkrát stál na stupních vítězů a z toho šestkrát na tom nejvyšším. „Byla to pravděpodobně jedna z mých nejlepších sezon, co se týče výkonu a konzistence,” řekl po soutěži v Saúdské Arábii. Čerstvě po zisku devátého titulu potvrdil, že se zúčastní 10 ze 14 podniků příštího roku 2026. „Jedna věc je jistá: už nemám motivaci jet celý rok. Je to takový rozdíl, když můžete být o pár týdnů déle doma. Letos jsem musel poprvé vynechat jeden týden prázdnin mého syna a bylo to během Rallye Japonsko. Cesta stála za to, potřeboval jsem ty body. Nebyl to ovšem skvělý pocit a chci se tomu co nejvíce vyhnout,” vysvětluje své pohnutky.
Francouz, kterému bude 17. prosince dvaačtyřicet let říká, že chtěl předejít jakýmkoliv spekulacím. „Chci zavřít ústa lidem, kteří jen říkají: ‚Prostě přijede, když cítí, že je to jednodušší.‘ Takže prostě: podívejte se do kalendáře, když budou prázdniny, nebudu tam, jinak absolvuji deset rallye mistrovství světa. A to je vše,” dodává Sébastien Ogier.
|Vizitka Sébastiena Ogiera
|Starty v MS
|203
|Debut v MS
|Mexiko 2008
|Vítězství
|67
|Stupně vítězů
|114
|První stupně
|Akropolis 2009
|První výhra
|Portugalsko 2010
|Body v rallye
|ve 172 startech
|Body celkem
|3227
|Odstoupil z rallye
|16
|Vyhrané zkoušky
|802
|Tituly
|2008 junioři (Citroën C2 VS1600), 2013, 2014, 2015, 2016 (Volkswagen Polo R WRC), 2017, 2018 (Ford Fiesta RS WRC), 2020, 2021 (Toyota GR Yaris WRC), 2025 (Toyota GR Yaris Rally1)
Zdroj: Autorský článek, foto a video: FIA WRC