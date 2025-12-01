Chybí vám kabriolety? Alpine pracuje hned na dvou!
Francouzská automobilka Alpine pracuje na dvou autech se skládací střechou, jedno bude čtyřmístné, druhé nejspíš dvoumístné. Spalovací motor však pod kapotou nečekejte.
Pokud něco v nabídce elektrických aut chybí, jsou to kabriolety. MG sice nabízí cyberster, ale kdo by chtěl elektromobil bez střechy od evropské značky, má smůlu. Prozatím, dlužno dodat; jestli Rolls-Royce představí něco jako Spectre Drophead, můžeme zatím jen doufat, naopak Alpine na otevřených elektromobilech pracuje – a to hned na dvou modelech.
Do nabídky mají přibýt do roku 2030, uvádí britský web Autocar, takže si prozatím kupte ještě tu Mazdu MX-5. Jedním z nich však má být nástupce současné benzinové A110. Ten bude elektrický s vlastní platformou označenou APP (Alpine Performance Platform) a má být k mání jako kupé i roadster.
Druhé kabrio má být čtyřmístné. Víme, že jedním ze sedmi chystaných elektrických modelů do roku 2030 bude grand tourer (jak moc grand, určí až dojezd a hlavně rychlost nabíjení, ale nepředbíhejme) s karoserií stylu fastback. A právě ten by měl dostat i skládací střechu. Spekuluje se, že ponese označení A310, ale to zatím není potvrzeno.
Klíčovým prvkem zmíněné platformy APP je možnost použít elektromotory v kolech. Není však ještě jasné, jestli k tomu skutečně dojde, protože takový krok by zásadně zvýšil neodpruženou hmotnost, ovšem efektivita i dynamické možnosti by se zlepšily.
Po stránce konkrétních technických dat, baterií, dojezdů či nabíjení zatím není známo zhola nic, takže můžeme předpokládat, že žádný z těchto modelů nepřijde letos ani příští rok. Očekává se však, že příští generace A110 už nebude mít retro prvky jako ta současná a větší fastback, resp. čtyřmístné kabrio, jí budou hodně podobné.
zdroj: Autocar | foto, video: Alpine