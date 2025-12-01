Čínské Ferrari Purosangue v prodejích předstihlo Teslu Model Y. Zazářilo by i v Evropě
Xiaomi si na domácím trhu připisuje skvělé výsledky. V říjnu v Číně prodalo více aut než celá Tesla. Zásluhu na tom má především atraktivní SUV YU7 až podezřele podobné násobně dražšímu Ferrari Purosangue.
Společnost Xiaomi si spojujeme především se spotřební elektronikou. Spousta z nás má doma například mobil či robotický vysavač od této značky. V posledních letech se však tenhle třetí největší výrobce mobilních telefonů prosazuje také na automobilovém trhu. Jako první se světu ukázal elektrický sedan SU7, jehož špičková verze Ultra se systémovým výkonem 1139 kilowattů zvládla Severní smyčku Nürburgringu za 7:04,957 a zařadila se mezi nejrychlejší vozy na této ikonické trati.
Chvíli po SU7 se veřejnosti ukázalo také SUV YU7, jež svými tvary s výraznými zadními boky nápadně připomíná supersportovní crossover Ferrari Purosangue. Také v jeho případě jde o elektromobil, který se na domácím, čínském trhu staví především proti Tesle Y, nejprodávanějšímu autu světa roku 2023.
Xiaomi v říjnu v Číně prodalo 48.654 aut, z nichž 33.642 připadlo právě na YU7. Tesla sice dodala impozantních 61.500 modelů Y, hned 35.400 z nich ovšem zamířilo na zahraniční trhy, „doma“ tudíž zůstalo pouze 26.100 exemplářů elektrického SUV. Od letošního července, kdy Xiaomi s dodávkami modelu YU7 začalo, se prodalo již přes 70 tisíc kusů, což je na novinku, navíc ještě od firmy s mizivou automobilovou tradicí, parádní výsledek.
Číňané navíc neusínají na vavřínech. Na autosalonu v Kantonu (Guangzhou) totiž Xiaomi představilo individualizační program zahrnující především širokou škálu exteriérových laků, které sou šíří (mluví se o více než 100 odstínech) připomíná například službu Paint to Simple od Porsche.
To si za speciální laky neváhá říci o částky v řádu stovek tisíc korun, Xiaomi je mnohem vstřícnější. Ceny mají začínat v přepočtu na 32.500 Kč, což je částka, kterou si některé automobilky účtují za běžné příplatkové metalízy a perleťové laky.
Vedle toho si zákazníci budou moci vybrat též jiná kola, nechat si brzdové třmeny Brembo nalakovat do požadovaného odstínu nebo standardní loga vyměnit za černě laková či zpracovaná z uhlíkových vláken a dokonce i zlata.
Xiaomi YU7 je v základu zadokolka s jedním elektromotorem o výkonu 235 kW a točivém momentu 528 Nm. K dispozici jsou ovšem také hned dvě čtyřkolky. Slabší dává systémových 365 kilowattů, vrcholné provedení disponuje 508 kW. U všech tří verzí si elektromotory berou energii z akumulátoru s kapacitou 96,3 kWh.
Cena základní verze v Číně startuje v přepočtu zhruba na 740 tisících korun, za nejvýkonnější verzi Max zájemci dají 962.000 Kč.
Zdroj: Carscoops a autorský článek, foto a video: Xiaomi