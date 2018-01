Nissan a nový level autonomní jízdy. Auto vám bude číst myšlenky!

Autonomní provoz je nepochybně budoucností automobilové dopravy, byť stále není vlastně jasné, kdy bude skutečně realitou. Milovníci řízení se však na takovou dobu moc netěší, bojí se, že přijdou o radost za volantem. Nissan však tvrdí, že má řešení!

Konstruktéři japonské automobilky přichází s unikátní technologií Brain-to-Vehicle, zkráceně B2V, kterou chtějí veřejnosti prezentovat na nadcházející výstavě elektroniky CES v Las Vegas, která startuje v neděli 7. ledna.

Systém pomocí speciální „čepice“ monitoruje aktivitu mozku řidiče a na základě těchto dat reaguje. Automobil díky tomu dokáže predikovat, co má udělat. Jestliže tak vozidlo pomocí zjištěných dat vycítí, že řidič chce zatočit, zabrzdit nebo třeba přidat plyn, automaticky to udělá. Výsledkem jsou mnohem rychlejší reakce automobilu, než kdyby řidič točil volantem, brzdil nebo akceleroval sám. Podle Nissanu je reakční doba zkrácená o 0,2 až 0,5 sekundy, což napomůže bezpečnosti. Navíc řidič bude mít automobil stále pod kontrolou.

Video

To ale není všechno. Pokud systém pomocí signálů z mozku zjistí, že se řidič necítí pohodlně, dokáže auto změnit své nastavení nebo klidně i chování autonomního pohonu. Dokonce by mohl změnit vnitřní prostředí auta, ať už změnou klimatizace nebo dokonce změnou toho, co posádka vidí – díky spolupráci s rozšířenou realitou.

tvrdí výkonný viceprezident Nissanu Daniele Schillaci.

Zájemci si novou technologii budou moci vyzkoušet na nadcházející výstavě CES, kde Nissan bude pomocí speciálního simulátoru demonstrovat schopnosti systému. Kdy by se mohl dostat do sériové výroby, automobilka zatím neuvádí. Zdůrazňuje však, že potenciální využití technologie je obrovské. Poznatky z jejího vývoje navíc Nissan chce využít při zavádění chystaných systémů, kterých se máme dočkat v následujících letech.