Toyota ukázala nový supersport ještě před světovou premiérou. Nástupce Lexusu LFA vypadá božsky
Premiéra nového společného sporťáku Toyoty a Lexusu je na dosah. Po studiích GR GT3 a Lexus Sport Concept nyní automobilka v japonské reklamě poprvé ukazuje sériovou podobu vozu bez maskování a láká na prosincové odhalení.
Premiéra nového sportovního modelu Toyoty a Lexusu je na spadnutí. Zprvu to vypadalo, že si novinku ponechá jen jedna z nich, ale nedávné zprávy hovoří o tom, že najde uplatnění u obou. Toyota jej totiž pojme v rámci divize Gazoo Racing v ostřejším a více soustředěném duchu, zatímco u Lexusu bude mít komfortnější charakter.
Základní design vozu naznačila studie GR GT3 představená v lednu 2022 na autosalonu v Tokiu. Předsériové kusy se ukázaly letos v Goodwoodu. Částečnou představu o designu nového modelu nám odhalil Lexus Sport Concept na letošním tokijském autosalonu a nyní automobilka ukázala novinku bez maskování.
V případě Toyoty ponese trochu krkolomné označení GR GT, bez maskování se ovšem novinka objevila v nové reklamě Lexusu, odvysílané v Japonsku a zveřejněné na instagramovém účtu Lexusnews. Spojení obou značek dokládají úvodní záběry na Toyotu 2000GT s lehkou kulisou zvuku klasického řadového šestiválce. Následně ji míjí Lexus LFA v doprovodu klasického jekotu vysokootáčkového desetiválce. Ten později překonává černý „nástupce“ s hlubším zvukem čerstvě navrženého osmiválce. Vzhledem k tmavým konturám a slabému světlu není vidět mnoho, ale i tak jsou patrné základní kontury a design světel.
Uvidíme, jestli nám Toyota a Lexus poskytnou nějaké další ochutnávky do oficiální premiéry. Ta je naplánovaná na 5. prosince japonského času. Veřejnost jej poprvé spatří na autosalonu v Tokiu 9. až 11. ledna.
Zdroj: Lexusnews, foto a video: Toyota