Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Toyota ukázala nový supersport ještě před světovou premiérou. Nástupce Lexusu LFA vypadá božsky

Toyota GR GT Teaser
Toyota GR GT Teaser
Toyota GR GT3 Concept
Toyota GR GT3 Concept
34 Fotogalerie
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Diskuze (0)

Premiéra nového společného sporťáku Toyoty a Lexusu je na dosah. Po studiích GR GT3 a Lexus Sport Concept nyní automobilka v japonské reklamě poprvé ukazuje sériovou podobu vozu bez maskování a láká na prosincové odhalení.

Premiéra nového sportovního modelu Toyoty a Lexusu je na spadnutí. Zprvu to vypadalo, že si novinku ponechá jen jedna z nich, ale nedávné zprávy hovoří o tom, že najde uplatnění u obou. Toyota jej totiž pojme v rámci divize Gazoo Racing v ostřejším a více soustředěném duchu, zatímco u Lexusu bude mít komfortnější charakter.

Základní design vozu naznačila studie GR GT3 představená v lednu 2022 na autosalonu v Tokiu. Předsériové kusy se ukázaly letos v Goodwoodu. Částečnou představu o designu nového modelu nám odhalil Lexus Sport Concept na letošním tokijském autosalonu a nyní automobilka ukázala novinku bez maskování.

Video placeholder
Toyota GR GT3 Goodwood • Zdroj: Toyota

V případě Toyoty ponese trochu krkolomné označení GR GT, bez maskování se ovšem novinka objevila v nové reklamě Lexusu, odvysílané v Japonsku a zveřejněné na instagramovém účtu Lexusnews. Spojení obou značek dokládají úvodní záběry na Toyotu 2000GT s lehkou kulisou zvuku klasického řadového šestiválce. Následně ji míjí Lexus LFA v doprovodu klasického jekotu vysokootáčkového desetiválce. Ten později překonává černý „nástupce“ s hlubším zvukem čerstvě navrženého osmiválce. Vzhledem k tmavým konturám a slabému světlu není vidět mnoho, ale i tak jsou patrné základní kontury a design světel.

Uvidíme, jestli nám Toyota a Lexus poskytnou nějaké další ochutnávky do oficiální premiéry. Ta je naplánovaná na 5. prosince japonského času. Veřejnost jej poprvé spatří na autosalonu v Tokiu 9. až 11. ledna.

Video placeholder
Lexus/Toyota GR GT • Zdroj: Lexus

Zdroj: Lexusnews, foto a video: Toyota

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů