Oliver Stefani, nový designér Škody: Naše auta budou emotivnější!

Určitě víte, že pan Stefani nastupuje po Jozefovi Kabaňovi, který moderní Škodovky hodně změnil a zavedl krystalický design. Je tak určitě víc než logické, že se bude Oliver Stefani snažit na jeho práci navázat. „Určitě budeme dále rozvíjet krystalický design, rozhodně bych se však nezlobil, pokud by nové Škodovky byly ještě emotivnější,“ prohlásil Stefani. „Jsme značka, která si zakládá na praktičnosti svých produktů, rozhodně si však nemyslím, že by náš design byl přehnaně konzervativní. Jenom se podívejte na superb ! To je podle mě nejkrásnější současná škodovka. Myslím, že jeho úžasný vzhled stojí z velké části za úspěchem tohoto modelu.“ Nový šéfdesignér si také pochvaloval hlavně zpočátku ne úplně oblíbený facelift octavie . „Vždyť sami píšete o tom, jak jsou si nová auta podobná. Jsem hrozně rád, že Škodovky jsou osobité. A třeba modernizovanou octavii poznáte spolehlivě už z dálky. Takový tvar denního svícení nikdo jiný nemá.“

A když by měl Oliver zabrousit do minulosti? Která ze škodovek se mu zdá nejatraktivnější? „Ve škodováckém muzeu jsem strávil už hodně času a musím říct, že největší dojem na mě udělal Popular Monte Carlo . Třeba mřížky předních světlometů připomínající řasy – to je detail, který mě nadchl. Podobné řasy můžete koneckonců vidět i ve světlometech našich aktuálních modelů,“ nabídl paralelu Stefani.

Zajímavé bylo taky povídání o barvách, Oliverovi se velmi líbí škodovácká steel grey, kterou si asi nejvíc spojujeme s Octavií RS . „Pamatujete si na speciální zelenou pro Audi A4 Avant z devadesátých let? Podle této barvy jste i na kilometry poznali, že jde právě o audi. Chtěl bych, aby se nám něco podobného podařilo i se škodovkou. A je fakt, že právě zmíněná šedá je pro nás hodně typická. Dokonce by ji rády využívaly i jiné značky koncernu, což se nám podařilo zatrhnout,“ usmál se Stefani.

Nový šéf škodováckého designu je v Mladé Boleslavi samozřejmě moc krátkou dobu na to, aby se mohla jeho práce projevit. Třeba na ženevském showcaru Vision X však už stačil přeskupit přední svítilny a změnit logo. Všimněte si, že na pátých dveřích chybí tradiční okřídlený šíp, který je nahrazen jednoduchým nápisem „Škoda“. Je to prý trochu test, jakým způsobem budou novinku vnímat zákazníci. Třeba v Asii si totiž Škodovku s pro nás tradičním logem prý moc spojit nedokážou, rozměrný nápis by je tedy měl trknout víc než okřídlený šíp. „Hrozně se mi líbí háček, ten je pro Škodovku samozřejmě charakteristický. Uvidíme, jak bude tato novinka fungovat,“ přemýšlí třiapadesátiletý německý designér.

A jenom pro připomenutí, abyste si podle dosavadní Stefaniho práce mohli udělat představu o budoucích škodovkách… Zkrátka, co už Oliver v minulosti nakreslil. Před Škodovkou působil jako vedoucí exteriéru u Volkswagenu a je tedy podepsaný třeba pod aktuálním golfem, polem nebo tiguanem. A taky pod elektrickými koncepty řady I.D.