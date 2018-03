Ženeva 2018: Tata Motors ukazuje vizi indické budoucnosti. Bude se líbit i Evropanům?

Zhruba v polovině loňského roku se hojně spekulovalo o tom, že mladoboleslavská automobilka Škoda naváže spolupráci s indickou společností Tata Motors, aby společnými silami vzniklo levné auto pro indický trh. Z tohoto partnerství však nakonec sešlo a obě značky pokračovaly na vlastních projektech.

Obě společnosti na ženevském výstavišti nechybí. O Škodě jsme vás podrobně informovali v předchozích článcích, ale co Tata Motors? Ta na veletrhu ukazuje hned tři kousky, přičemž všechny jsou ve fázi konceptu. Jde o hatchback, SUV a elektrický sedan.

Hatchback 45X jsme si prohlédli jen zvenčí, další auta už jsme mohli prozkoumat i uvnitř. SUV s označenímnení žádným drobečkem, kromě celkových rozměrů disponuje i nadstandardní světlou výškou. Avšak nebojte se, že by se vám do auta špatně nastupovalo. Crossover dostal nášlapy, které se při odemčení a zastavení vyklopí a se zamčením či rozjezdem zase zaklopí. Na první pohled to vypadá jako kus plastu, na který jsem raději ani nechtěl šlapat, ale zástupce značky mě ujistil, že nemusím mít obavy.

Kabina překvapí vzdušností, prostorem pro celou posádku a hlavně digitálními obrazovkami takřka všude. Nenajdete je totiž jen v pracovišti řidiče, ale velké displeje jsou i v zadních sedačkách či mezi cestujícími na zadní lavici. Důvod štědrosti je prostý: V Indii takové vozy kupují hlavně zákazníci s řidičem, kteří chtějí být vzadu rozmazlováni. Obrazovky aktuálně nejsou funkční, běží na nich jen přednastavená smyčka.

Ještě o kousek zajímavějším vozem je koncept, který Tata trochu překvapivě schovala za zeď svého stánku. Ne že by se tam kdokoliv nemohl podívat, ale nedivil bych se, kdyby toto místo někdo zcela přehlédl.

Na vizi elektrického sedanu je ještě patrnější, že jde o pouhý koncept. Zástupce značky nás upozorňuje, že dovnitř můžeme, ale máme být mimořádně opatrní. Vlastně jde o jakousi maketu, sedačku si nenastavíte, tlačítka na volantu nejdou ani stisknout. Do zadní řady jsme se kvůli nefunkční klice (zabudované v karoserii) dostat nemohli, nakonec se to ale podařilo. Interiér je prostorný, pojetí decentní, jen to zpracování by do série ještě chtělo zlepšit.

Překvapilo mě, že vize indické automobilové budoucnosti se příliš neliší od konceptů, které sem přiváží evropské značky. Tata Motors přiznává, že aktuálně cílí hlavně na domácí Indii. Čeká na zpětnou vazbu ženevských návštěvníků a dodává, že expanzi na další automobilové trhy se nebrání. Už teď můžeme vozy potkávat v 55 zemích, byť sama společnost říká, že jich není moc. Po prvním setkání nevidím důvod, proč by tato společnost nemohla uspět i v Evropě.