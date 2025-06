Lamborghini vkládá naděje do syntetických paliv. V tomto případě opravdu dávají smysl

Zejména automobilky vyrábějící ikonická supersportovní vozidla považují syntetická paliva (nebo také e-paliva) za něco, co umožní zachovat spalovací motory „jak jen to bude možné“.

Elektromobily jsou do budoucna určitě velmi přínosné v individuální automobilové dopravě. To ale platí u vozidel pro široké masy. Jakmile ale přijde řeč na vysokovýkonné supersporty nebo ještě rychlejší hypersporty, za něž velmi bonitní a tudíž i mimořádně nároční zákazníci platí miliony korun, dostává se elektromobilita do docela jiného světla.

Lamborghini ukazuje monokok nového temeraria. Je z hliníku a tužší než u huracánu Lukáš Volšický Novinky

Své o tom ví nejen Ferrari, které má s přechodem na elektromobilitu značný problém, ale také další italské prémiové značky. Třeba Maserati a přirozeně i Lamborghini. Jak nedávno přinesl australský tisk, je naprosto zřejmé, že přechod na elektricky poháněná vozidla znamená zároveň úbytek zákazníků, a tedy i prodejů.

I proto je Lamborghini jednou ze značek, která spoléhá na syntetická paliva, která dle slov jeho představitelů mohou zachránit spalovací motory. Podobně to má třeba Porsche, které dokonce od roku 2022 spoluvlastní továrnu na e-paliva v Jižní Americe, avšak u něj jde především o pohon legendární 911. Obecně vzato se Porsche elektromobilitě nebrání. Ostatně Porsche Taycan je velmi úspěšným projektem. Lamborghini patří do skupiny Volkswagen stejně jako Porsche. Může tak využívat stejný zdroj syntetického paliva jako německá automobilka.

Pokrokové PHEV

Lamborghini skloňuje syntetická paliva zejména v souvislosti s novým modelem Temerario, který se prodává za přibližně 8 milionů korun. Pohání jej osmiválec se dvěma turbodmychadly, ovšem ve spojení s plug-in hybridním pohonem. Jde o druhý model značky označený jako HPEV (High Performance Electrified Vehicle), když prvním bylo plug-in hybridní Revuelto.

Zmíněný přeplňovaný osmiválec označený L411, který má původ v motoru Audi V8 TFSI (řada EA 825), se pojí se samočinnou osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a doplňují jej tři elektromotory. Dva z nich pohánějí přední nápravu, třetí je uložen v převodovce.

Méně svarů i dílů. Lamborghini ukazuje evoluci nového hliníkového monokoku Lukáš Volšický Novinky

Přední elektromotory jsou zajímavé svojí koncepcí, když se jedná o takzvané diskové nebo také axiální elektromotory. Ty slibují teoreticky vyšší výkon díky větší ploše magnetického indukčního toku, který je navíc paralelní s osou rotoru, nikoliv na ni kolmý jako u radiálního elektrického stroje. Pokud nastavíte čistě elektrický režim, budou vůz pohánět pouze přední elektromotory a půjde tudíž o první Lamborghini v historii s pohonem přední nápravy. Přirozeně u uplatněného plug-in hybridu jde ale spíše o to nabídnout vyspělý pohon všech kol.

O syntetická paliva mají zájem i další prémiové značky. Konkrétně Bentley, Ferrari nebo Bugatti. Z firem vyrábějících auta pro masy se o e-paliva zajímají Toyota, Mazda a Subaru. Toyota se také snaží o výrobu spalovacího motoru na vodík, tedy techniku, kterou od 70. let do první dekády 21. století zkoušelo hlavně BMW, ovšem jen s uspokojivými výsledky. Pamatujete na BMW Hydrogen 7 z let 2005 až 2007 s dvanáctiválcem na vodík?

Zdroj: magazín CarExpert, tiskový portál Lamborghini, foto Lamborghini