Boj se slepými vrahy. Řidiče může čekat povinná pravidelná kontrola očí

Řidiči, kteří špatně vidí, jsou stejně nebezpeční, jako kdyby za volantem seděli opilci. Podle průzkumu Autoklubu ČR vidí dobře jen každý čtvrtý řidič, 70 % z nich bych pak potřebovalo na řízení (jiné) brýle. Povinně poslat řidiče k lékaři chce proto poslanec ČSSD Jan Birke - a to s každou výměnou řidičského průkazu. Jeho návrh už je ve Sněmovně.

Potenciálních „slepých vrahů“, tedy lidí, kteří by vůbec neměli kvůli špatnému zraku sednout za volant, je podle Autoklubu ČR v Česku půl milionu. Především je, ale i dalších 5,5 milionu řidičů by chtěl starosta Náchoda a bývalý místopředseda ČSSD dostat v zájmu všech účastníků silničního provozu k očnímu lékaři. A to alespoň jednou za deset let. Zatím by se to mělo obejít bez pokut.

„Jde o to, aby každý řidič při každé výměně řidičského průkazu, což je jednou za deset let, měl povinnost jít k očnímu lékaři. Pokud nepočítám profesionální řidiče, je praxe taková, že v 18 letech dostanete řidičský průkaz, a pak už jdete k očnímu lékaři až v 65 letech,“ řekl Birke Blesk Zprávám.

47 let je tak zrak řidiče nehlídán. Zodpovědní lidé by za volant bez odpovídajících brýlí či kontaktních čoček nikdy nesedli. Ale stejně jako s alkoholem, ne každý myslí na sebe i na ostatní.

Jedna oční prohlídka by přitom podle Birkeho měla platit celých deset let. Řidič, který se přestěhuje, by tak nemusel k lékaři opakovaně. Celá novela by měla spíše řidiče upozornit na to, že mají problém. Jak s ním naloží, už pak bude 10 let zase jen na nich. Někteří podle starosty Náchoda ani neví, že by nějaký problém mít mohli.

Předlohu nejprve projedná vláda, která k ní dá své stanovisko, poté o ní rozhodne Sněmovna.

Video

Více se o tématu dozvíte na stránkách Blesku