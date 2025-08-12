Volkswagen ID.5 brzy skončí bez náhrady. Zřejmě to značí konec trendu SUV-kupé
Po SUV Touareg německá automobilka v roce 2027 pravděpodobně ukončí výrobu také elektrického ID.5. V Česku tohle SUV dokonce už ani oficiálně nekoupíte.
První vozy na platformě MEB nebyly zrovna dokonalé. Skupina Volkswagen se ale postupem času poučila a drtivou většinu slabin napravila. Aktuálně proto elektrické modely na zmíněné architektuře patří k tomu nejpříjemnějšímu na trhu. Ostatně sám jsem o tom minulý týden psal v testu zmodernizované Škody Enyaq Coupé.
Sourozenec mladoboleslavského SUV s rychle klesající linií střechy je paradoxně v několika ohledech horší. U Volkswagenů ID.4 a ID.5 mi obecně vadí například absence pádel pro regulaci rekuperace či pouze dva knoflíky ovládání bočních oken, když mezi přední a zadní částí překlikáváte pomocí nepříliš citlivého dotykového nápisu Rear.
Zatímco ID.4 se i navzdory výše zmíněným nedostatkům prodává velmi dobře, jeho atraktivnější bratr ID.5 zákazníky neláká. Volkswagen dokonce uvažuje, že s touhle karosářskou variantu v roce 2027 skončí. Zhruba v té době se má totiž představit výrazně přepracované ID.4, které se celkově posune blíže k SUV Tiguan. Pětka se naopak omlazení nedočká.
Z nabídky českého Volkswagenu tenhle model zmizel již před časem a aktuálně nelze ani objednat. Důvodem byl právě nezájem zákazníků.
Móda tzv. SUV kupé se zřejmě vyčerpala. Například na českém trhu v porovnání BMW X1 a X2 včetně elektrických verzí dominuje právě konvenční X1, které za prvních letošních sedm měsíců zaznamenalo 559 registrací, zatímco řada X2 a iX2 dohromady pouze 142 zápisů.
Podobně je to také u dvojice X5 a X6. První jmenované SUV má zatím 453 aut, druhé pak pouze 131. U sesterských BMW X3 a X4 je disproporce, konkrétně 365 vs. 36 aut, dána především novou generací X3, kdežto čtyřka ještě odpovídá technice starší generace. U ostatních modelů (například Škody Enyaq, Audi Q4 e-tron a dalších) data registrací od Svazu dovozců aut poměr obou karosářských variant nemáme, jelikož jsou shrnuty dohromady v rámci jedné modelové řady.
Navzdory tomu nemusejí v koncernu Volkswagen tolik smutnit. Německá skupina, do níž patří i Škoda, letos za první pololetí celosvětově zaznamenala okolo 465.000 prodaných elektrických aut, což představuje meziroční nárůst o 47 % a 11procentní podíl na globálním trhu.
Zdroj: Motor1 a SDA, video: Volkswagen, foto: auto.cz a Volkswagen