Úspěch, nebo ztráta? Nový šéf Jaguaru chválí obrození, výkonný ředitel dříve přiznal realitu
Zákazníci, kteří již viděli nové produkční jaguary, jsou údajně nadšeni. Jen málo z nich však jsou nejspíš ti, kteří si jaguary kupovali i v minulosti.
P. B. Balaji, dosavadní finanční ředitel Tata Motors, nahradil na nejvyšším postu automobilky JLR (dříve Jaguar Land Rover) Adriana Mardella. Právě za Mardella značka prošla obrozením, při kterém na více než rok přestala vyrábět všechna auta a chce se vrátit elektrická, dražší a nikoliv jen automobilová – Jaguar má být luxusním brandem po vzoru Louise Vuittona.
Právě tento rebranding, jak automobilka obří změně říká, nedávno kritizoval americký prezident Donald Trump. Naopak podle Balajiho je to úspěch. „Odhalujeme auta, zákazníci jsou nadšeni,“ řekl s tím, že se značka bude strategie držet. Zprávy o extrémním propadu prodejů, které se v posledních měsících objevovaly, jsou zkreslené tím, že Jaguar nyní nová auta jednoduše nevyrábí.
Zmínění zákazníci ale patrně jsou jiní lidé, než ti, kteří kupovali jaguary dříve. Podle starších slov výkonného ředitele Rawdona Glovera je značka připravena přijít o 85 % svých stávajících zákazníků, a s novou identitou je ani zdaleka nezvládne všechny nahradit. Už od začátku však říkala, že chce vyrábět auta v menším objemu, ale za vyšší prodejní ceny.
Samozřejmě, po proinvestovaných miliardách do obměny a vývoje nového elektromobilu, zatím známého jen v koncepční podobě pod jménem Type 00, by se značka už nyní těžko mohla vrátit k čemukoliv jinému. Musí se držet nastavené strategie, jakkoliv je kontroverzní, a doufat, že se dostane do černých čísel – anebo že ji bude veleúspěšný Land Rover dostatečně štědře dotovat.