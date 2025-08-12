Tuhle daň jednou zavede každá země. Chcete ji i u nás?
Náhrada spotřební daně z benzinu a nafty ve formě danění ujetých kilometrů se postupně rozšiřuje do dalších států. Plošné zavedení chystá i Nový Zéland, kde dosud auta se zážehovými motory tuto daň neplatila.
Daně z ujetého kilometru přijdou čas od času na přetřes s tím, jak mají zákonodárci obavy o to, že vyschne penězovod ve formě spotřební daně uvalené na benzin a naftu. Má to ale své opodstatnění – elektromobily tyto daně neplatí a hybridy či plug-in hybridy na ní také odvedou méně peněz, než kolik by odpovídalo stejnému množství ujetých kilometrů v konvenčním autě.
Island už takovouto daň zavedl – ovšem se současným zrušením spotřební daně na benzin a naftu. Dalším státem, který něco takového plánuje zavést, je Nový Zéland. Ten daní ujeté kilometry u elektromobilů, plug-in hybridů, aut se vznětovými motory a přívěsů různými sazbami, ovšem na auta se zážehovými motory se dosud tzv. RUC, road user charge (česky lze přeložit jako poplatek za používání silnic), nevztahuje. Benzin je totiž zatížen spotřební daní.
To znamená, že plug-in hybrid platí dvakrát; sice nižší sazbu oproti bateriovému elektromobilu, ale přesto platí dvakrát, protože na spotřební daň uvalenou na benzin slevu nemá. Nejlépe na tom jsou klasické hybridy, které umí jezdit s velmi nízkou spotřebou paliva a nedobíjejí se ze sítě.
„Mnoho let daň na benzin zhruba odpovídala používání silnic, ale vztah mezi spotřebou benzinu a používáním silnic se rychle rozpadá,“ uvedl novozélandský ministr dopravy Chris Bishop. „Auta na benzin s nízkou spotřebou přispívají méně na opravy a vylepšování silnic v přepočtu na ujetý kilometr,“ dodal.
Zavedení daně z ujetého kilometru by se tedy pojilo se zrušením spotřební daně na palivu. Na druhou stranu, uvažujeme-li auta do 3,5 t celkové hmotnosti, lehké městské minivozy by dle aktuálních novozélandských pravidel platily stejně jako těžká SUV. Proto se ptáme – jaký máte na takovou daň názor?
