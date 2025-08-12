Invaze do Česka: Za půl roku se u nás prodalo 4687 aut z Číny
Z druhé nejlidnatější země světa do Česka proudí automobily nejen tamních značek, ale i zahraničních výrobců.
V prvním pololetí se v Česku prodalo 4687 osobních aut vyrobených v Číně. Je to zhruba tolik jako loni za tři čtvrtletí. Zároveň jsou to téměř čtyři procenta všech osobních vozů prodaných v Česku v prvních šesti měsících. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.
Nejprodávanější čínskou značkou je MG, na kterou připadá 2884 registrovaných vozů, tedy více než polovina.
Druhý nejvyšší počet aut importovaných z Číny vykazuje Tesla s 608 elektrickými vozy a Honda, která v Česku prodala 535 aut vyrobených v této zemi. Podle tajemníka svazu Josefa Pokorného se původ vozů určuje podle výrobního čísla VIN, které obsahuje identifikátor země výroby. Z Číny podle VIN tak nepocházejí jen místní značky, ale i část produkce výrobců, kteří mají sídlo v jiných zemích, což je případ americké Tesly nebo japonské Hondy.
„Statistika naopak neobsahuje vozy některých značek, které mají ve VIN čísle výrobní závod například v Evropě, ačkoliv byly též ve vysokém procentu vyrobeny v Číně, příkladem je elektrická dacia, kde VIN udává výrobu v Rumunsku, ale je též využíván čínský výrobní závod,“ dodal Pokorný.
Zhruba 1000 aut původem z Číny byly elektromobily a 305 vozů hybridy. V prodejích elektromobilů tak měly čínské vozy podíl přes 14 procent, mezi hybridy to bylo zhruba jedno procento.
V Česku začaly v posledním roce působit významné čínské značky, jako je největší čínská automobilka BYD, Chery, Xpeng, DongFeng, BAIC nebo LeapMotor. Delší dobu je již přítomná původně britská MG.
Podle analytické společnosti JATO Dynamics dosáhly čínské automobilky na evropském trhu v pololetí rekordního podílu 5,1 procenta.
Zdroj: ČTK, video: auto.cz , foto: auto.cz a BYD