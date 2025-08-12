Reinkarnace Porsche 935? Zajímavě upravený nissan získal cenu
Přenést závodní auto 70. let do současnosti není jednoduché, ovšem tomuto japonskému úpravci se to podařilo na výbornou. Jen se místo domácích okruhů inspiroval Německem.
Od konce výroby Nissanu 350Z uplynulo už 17 let, ale pořád je oblíbeným terčem snahy tunerů. A zatímco u většiny upravených kusů je na změnách nejlepší to, že sériové kusy budou jednou o to víc ceněné kvůli menšímu počtu, tohle není tak úplně ten případ.
Že na něm není kromě dveří a tvaru střechy – ten tedy zas tak unikátní není, ale takhle umístěnou vnější kliku má jen 350Z, ta je jasné znamení původu – poznat, že jde o letitý, ale úspěšný sporťák Nissanu, není zas tak překvapivé. Spíš jde o inspiraci, kterou si autor, vystupující na Instagramu jako Catasy_935Z.
Zobrazit příspěvek na Instagramu
Vůz totiž poměrně výrazně připomíná Porsche 935, závodní vůz z druhé poloviny 70. let. Nejde ani tak o placatou příď, jako o světlomety v rozích nárazníku – právě těmi se 935 odlišovala od 911 „Flachbau“, tedy verzí s plochou přídí. Legendární závodní porsche ovšem tento nissan připomíná i panely nad předními koly, které „jen“ kromě aerodynamiky také nesou kamery sloužící coby zpětná zrcátka.
Výrazné rozšíření zádě je opět prvkem z 935, zadní lampy použil konstruktér přímo z Porsche 911 gen. 992 a spoiler ve tvaru kachního ocasu spíš připomíná poslední Aston Martin V8 Vantage. Zádi ale krásně sedí.
Zobrazit příspěvek na Instagramu
Snad až na obrovský límec kol a viditelné negativní odklony zejména u předních kol by něco takového klidně mohlo fungovat i z výroby; samozřejmě tedy ne na technice letitého sporťáku, ale design je dost zajímavý i moderní. O úpravách techniky není nic známo, takže můžeme jen připomenout, že v sériovém stavu 350Z poháněl 3,5l zážehový šestiválec z rodiny VQ o výkonu 291–315 koní v závislosti na verzi.
Že je tohle „zetko“ opravdu zajímavé, si myslí i v Japonsku – vůz dostal ocenění na srazu Stancenation v Ósace.
zdroj: Catasy_935Z na Instagramu, zdroj foto: X/m_sc_p