Elektrický Renault 5 v testu Martina Vaculíka. Je pouze krásný, nebo i dobrý?
Ať už si o elektromobilech myslíte cokoliv, tak jistě uznáte, že je nový Renault 5 E-Tech je nejhezčím autem současnosti. Podrobil jsem ho důkladnému testu.
Hezká auta často uživatele nakonec zklamou. Prostě mají přehnaná očekávání. Růžové brýle pak v průběhu provozu rychle spadnou. Jako technik Světa motorů si nemohu dovolit autu fandit jen kvůli designu, ale musí vždy zůstat nohama na zemi.
V dnešním videu tak probírám prostornost, jízdní vlastnosti, trakci, výbavu, ale třeba i aplikaci pro vzdálený přístup.
Jelikož Renault (stejně jako třeba BMW) používá méně obvyklý typ synchronního motoru s buzeným vinutím na rotoru, zajímalo mě, zda se dá vyměnit sběrací zařízení, v němž se proud na rotor vede teoreticky velmi dlouhověkým, v provozní praxi však často choulostivým spojením mezi kroužky a uhlíky.
Renault 5 rozšiřuje řady elektromobilů, u nichž výrobci ušetřili za blokovací kolík v převodovce. Zajistit proti pohybu jej lze jen automatizovaným zatažením elektrické parkovací brzdy. Zda zadní kola vůz udrží v kopci na náledí (přední se po vypnutí vozu na rozdíl od spalovacího auta volně protáčejí) je možná ještě palčivější otázkou, než riziko přimrznutí, o kterém ve videu mluvím.
Na zvedáku se dozvíte, jaký vliv má tuhost silentbloků na přesnost řízení a pasivní změny geometrie, a zda veliká kola jsou vždy jen výhodou.
Nečekejte fandění ani odsudek. Jakkoliv jsem velkým příznivcem elektromobilů a Renault 5 se mi velice líbí, pokusil jsem se o maximálně střízlivý pohled.
zdroj: Autorský text | zdroj foto, videa: Auto.cz