Evropské továrny na baterie ožijí. Pomůžou k tomu peníze od Stellantisu
Vlastní výroba baterií pro elektromobily je dnes výsadou hlavně čínských firem. Evropa se snaží, ale ten největší pokus dopadl neslavně. Teď to však vypadá, že bývalé továrny švédského Northvoltu ožijí, a pomůže k tomu i financování Stellantisu.
Příběh švédského Northvoltu vypadal slibně. Firma byla založena v roce 2015 dvěma bývalými manažery z automobilky Tesla, kde byli zodpovědni za plánování dodavatelského řetězce. Záměrem bylo od počátku dodávání baterií do automobilového průmyslu, a v roce 2019 se záměrem investování přišly mimo jiné automobilky BMW a Volkswagen. Slíbena tak byla dohromady částka převyšující 1 miliardu dolarů.
První továrna byla postavena ve švédském Skellefteå, kde se první baterie podařilo zkompletovat v roce 2021. Hned následující rok byly dokonce první automobilové baterie dodány zákazníkům. V roce 2020 chtělo do Northvoltu přes 2 miliardy eur zainvestovat BMW, z čehož nakonec sešlo kvůli neschopnosti dodat baterie včas. Přes 900 milionů eur ale do firmy investoval Volkswagen, který získal 20% podíl a místo v dozorčí radě.
Northvolt vedle hlavní továrny ve Švédsku postavil také jednu v polském Gdaňsku, v Německu a v Kanadě a plánovaly se další dvě ve Švédsku, přičemž jedna z nich měla stát poblíž Volva v Gothenburgu a dodávat baterie jemu a také značce Polestar. V roce 2021 Northvolt získal také americký startup Cuberg v Kalifornii, který vyvíjí a vyrábí vlastní lithium-ion baterie, mimo jiné určené pro letadla.
Pohádka ale netrvala dlouho: od roku 2022 Northvolt plní média problémy. Nejprve úmrtími pracovníků ve švédské továrně, ale od září také masivním propouštěním a omezováním projektů. Včetně rušení plánovaných továren. Severoamerická pobočka Northvoltu vyhlásila bankrot už v listopadu, v prosinci se rozhodlo o odprodeji divize průmyslových baterií a v lednu se firma zbavila své recyklační pobočky. Stále se však hledali investoři a plánovala záchrana firmy. Nepodařilo se, a tak na jaře Northvolt vyhlásil bankrot.
Minimálně jednu část získal Volkswagen přes svou užitkovou divizi Traton. Její značka Scania od Northvoltu odkoupila divizi vyrábějící baterie pro nákladní vozy a těžké stroje, nazvanou Northvolt Systems Industrial. Tato divize zaměstnává tým přibližně 260 pracovníků, má továrnu ve Gdaňsku a vývojové centrum ve Stockholmu.
No a zbylé části Northvoltu získala americká firma Lyten. Zahrnuje to dvě továrny ve Švédsku, tamní výzkumné centrum, továrnu v Německu a všechno duševní vlastnictví Northvoltu. Hodnota uvedeného je kolem 5 miliard dolarů a zahrnuje funkční linku na baterie s produkční kapacitou 16 GWh a dalšími 15 GWh ve výstavbě. Lyten také vyjádřil zájem o budoucí získání kanadské pobočky Northvoltu. Kolik za pozůstatky švédské firmy zaplatil ale Lyten nezveřejnil.
„Je to zásadní událost pro Lyten,“ prohlásil Dan Cook, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Lyten. „Posláním Lytenu je být předním dodavatelem čistých, lokálně vyráběných baterií a systémů pro ukládání energie v Severní Americe i v Evropě. Akvizice aktiv Northvoltu přináší zařízení a švédský talent, což urychlí naši misi o několik let. Přesně v dobu, kdy poptávka po lithio-sírových bateriích Lyten roste exponenciálně, aby splnila potřeby energetické nezávislosti, národní bezpečnosti a potřeby datových center s AI.“
Lyten vznikl také v roce 2015 v Kalifornii a specializuje se na vývoj lithium-sírových baterií. Ty mají umožnit mnohem vyšší specifickou energii než jiné lithiové baterie a také využívají méně vzácných kovů. Firma ale také vyrábí polymerní kompozity a senzorické technologie vylepšené grafenem. Stellantis do firmy investoval v roce 2023, a jakou částku šlo nebo jaký podíl v Lytenu získal, ale firmy nezveřejnily.
Zdroj: Lyten, zdroj foto: Northvolt, zdroj videa: Škoda