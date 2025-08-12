Audi RS 6 Avant je teď v Česku nebývale populární. Prodeje na poslední chvíli raketově rostou
Příští generace RS 6 si sice zachová čtyřlitrovou V8, ale přidá k ní plug-in hybridní techniku, anebo bude rovnou elektrická. Zájemci o osmiválec s co nejmenším množstvím elektrifikace tak spěchají sehnat skladový kousek. Několik jich je k mání i v ČR.
BMW M5 přešlo z ryzího osmiválce na plug-in hybridní ústrojí a sice je extrémně silné a rychlé, ale ne každý je s takovým vývojem smířen. U Audi to vypadá podobně – model RS 6 Avant minulé generace A6 jde na dračku, třebaže už výroba skončila.
Audi už začalo vyrábět novou generaci modelu A6, označenou C9 (4L) a stojící na platformě PPC. Koncepce je pořád stejná, spalovací motor je umístěn podélně celý před přední nápravou, ovšem oproti minulosti je tu víc elektřiny. Audi vyvinulo systém MHEV Plus, který je v podstatě full hybridem – vozy s ním dokážou i pár desítek metrů ujet na elektřinu.
Právě takového vývoje se fanoušci RS 6 u tohoto vrcholného modelu bojí, a to oprávněně – má existovat v elektrické nebo plug-in hybridní variantě. Ta sice bude stále využívat čtyřlitrovou V8, ale bude nevyhnutelně těžší. A i kdyby hmotnost lidem nevadila – už dosavadní RS 6 Avant má hodně přes dvě tuny – tolik elektřiny na palubě prostě nechce každý.
Výsledek? RS 6 Avant se teď, pár týdnů po konci výroby, prodává jak teplé housky. Tedy, skoro. Audi uvádí meziroční nárůst prodejů o 41 % napříč Evropou za první pololetí letošního roku. V Česku nejsme o tolik pozadu – zatímco loni se za celý rok prodalo 66 kusů RS 6 Avant, za první pololetí letoška si vůz vybralo 55 zákazníků, prozradilo české zastoupení značky. To je také nárůst o pár desítek procent.
Nad 100 kusů se však s největší pravděpodobností nedostaneme. Objednat nový vůz do výroby už možné není, ta skončila. Na webu Audi je ovšem u nás ještě 36 skladových kusů k dispozici. Začínají těsně pod 3,5 miliony korun a končí na 6,5 milionu za verzi GT s výkonnějším motorem, speciálními sedačkami, lakováním v barvách Audi Sport a hlavně s nádhernými bílými koly, která nemohou nepřipomenout koncept Avus z roku 1991.
České skladové zásoby Audi jsou zajímavé i pro ty, kterým je RS 6 příliš velká nebo výkonná. K mání jsou ještě dva kusy RS 4 Avant a osm RS 5 Sportback.
