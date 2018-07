Červen 2018 na Veterán.auto.cz: Sport podle Giugiara

Alfě Romeo udělala jméno nejen prakticky stálá účast v motoristickém sportu, ale také poválečné sportovní sedany (do krvavého konfliktu šlo o výrobce exkluzivních vozů se závodní technikou). Řada 1750/2000 vycházela z Giulie (Tipo 105), nesla stejný tovární kód a byla jí i podobná, ale větší. Hranaté Berliny nejprve používaly čtyřválce DOHC 1,78 l, později větší 1,62 l. Auto klasické koncepce navrhl Giorgetto Giugiaro, ještě coby zaměstnanec studia Bertone. Přístrojová deska se léty měnila, dva typické kulaté tubusy nahradila u dvoulitru společná kaplička pro dvojici budíků. Typické tříramenné volanty ale zůstaly. Kuriozitou byla nabídka třístupňového automatu ZF.

Alfa Romeo 1750/2000 Berlina (Tipo 105): Větší Giulia

Před padesáti lety začala Alfa Romeo vyrábět sedan 1750 Berlina vycházející z typu Giulia. V letech 1971–1977 jej vystřídal typ 2000 Berlina se silnějším čtyřválcem. Sedan Alfa Romeo 1750 Berlina se představil veřejnosti v roce 1967, společně s dvoudveřovým kupé 1750 GT Veloce (o něm si povíme někdy jindy v samostatném příspěvku) a dvoumístným roadsterem 1750 Spider. Čtyřdveřová 1750 Berlina vycházela z Giulie...

Alvis Fourteen (TA 14): První poválečný

Po skončení 2. světové války se britská automobilka Alvis vrátila k produkci osobních vozů čtyřválcovým modelem TA 14, vycházejícím z předválečného typu 12/70. Britská automobilka Alvis z Coventry (1919–1967) vyráběla během svého působení nejen automobily, ale také například letecké motory a obrněné vozy. Na začátku druhé světové války, v noci 14. listopadu 1940, byla továrna těžce poškozena při bombardování Coventry německou...

Bizzarrini 5300 GT Strada: Design Giugiaro, motor Corvette

Dvoumístná supersportovní kupé 5300 GT Strada vyráběl Giotto Bizzarrini v letech 1965 až 1968. Vůz měl karoserii Bertone a motor V8 z Chevroletu Corvette. Malou italskou automobilku se svým jménem založil v roce 1964. Zkušenosti konstruktéra získával jako inženýr u Alfy Romeo, Ferrari a Iso. Narodil se v roce 1926 v italské provincii Livorno. Jeho otec byl bohatý vlastník pozemků v Toskánsku a dědeček Giotto byl biolog spolupracující...

Fiat 125p (1967–91): Pohodlí a starší motor

Polský Fiat 125p vycházel z licence na italský Fiat 125. Motor, převodovka a interiér ale pocházely ze staršího typu 1300/1500. Automobilka FSO jich vyrobila 1,44 milionu. S myšlenkou na licenční výrobu italských Fiatů přišla už v roce 1954 jugoslávská Zastava z Kragujevace. Postupně zde vznikaly modely odvozené od Fiatů 1400, 1100 B, 600/750, 1300/1500, 128 atd. Také sovětská vláda se v roce 1966 rozhodla uzavřít smlouvu s turínskou...