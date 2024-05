Co stojí před novým šéfem Audi? Takovou ofenzivu jsem nezažil, říká Gernot Döllner

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Značka Audi „zaostává za konkurencí“, nechal se v loňském roce slyšet Oliver Blume, generální ředitel koncernu Volkswagen. Následně Gernot Döllner, který u Volkswagenu pracuje od roku 1993 a značnou část své kariéry strávil u Porsche jako jeden z Blumeho kolegů, nahradil na pozici šéfa ingolstadtské automobilky Markuse Duesmanna.

Döllner byl od roku 2021 až do loňského srpna šéfem strategie koncernu VW, což je důležitá, pozice, třebaže člověk v ní není až tak na očích. Od doby, co vede Audi, pracuje na sestavení nové strategie pro tuto značku. „V současné době se snažíme zvládnout největší modelovou iniciativu v historii Audi a zároveň poháníme kupředu zásadní transformaci,“ cituje Döllnera britský magazín Autocar.

Zpoždění ve vývoji elektrického crossoveru Q6 e-tron, které podle Britů patřilo k důvodům, proč se Duesmann z nejvyšší židle u čtyř kruhů musel zvednout, je tedy jen jednou z výzev, které Döllner čelí. Přidává se k nim snaha udržet krok s hlavními konkurenty BMW a Mercedesem-Benz, neustále se měnící regulace a také příchod čínských značek do Evropy a Ameriky. Ty se totiž ani zdaleka neorientují jen na nejnižší cenová patra automobilového trhu.

Nová strategie, zvaná jednoduše Audi Agenda, má přinést společnosti jasnou vizi. Podle Döllnera „obsahuje všechno, co je třeba, aby se Audi zase posouvalo dál“. Soustředí se na čtyři klíčové oblasti – produkty, technologie, značku a klíčové regiony. Zejména se mají výsledky zlepšit v Číně a ve Spojených státech. Döllner také zeštíhlil firemní strukturu.

Ke kořenům, ale ne retro

Cíl Agendy je, aby se značka vrátila k tomu, co dělá nejlépe. To Britové shrnují do jejího sloganu – Vorsprung durch Technik, tedy Náskok díky technice. „Vyrostl jsem s těmito slovy, ale v posledních pár letech, když jsme neměli nové produkty, nebyla na to správná doba. Pořád to ale je srdce značky. Musíme najít novou interpretaci, ale pořád zůstává, že jde o přinášení technologií, které pomůžou lidem,“ říká Döllner.

Na rozdíl od Renaultu či Volkswagenu však Audi nechce čerpat inspiraci z minulosti. „Být inovativní je součást naší DNA. Náskok a technologie, to jsou vždy inovace. Díváme se do budoucnosti – na software, na umělou inteligenci, na kvalitu služeb,“ vysvětluje Döllner.

Nové technologie však mohou být i zdrojem problémů. Nesnáze se softwarovou architekturou s označením E3, kterou vyvíjelo Audi ve spolupráci se softwarovou divizi koncernu Cariad – samu o sobě zmítanou problémy a zdrženími už od svého založení – stály zčásti za zpožděním odhalení modelu Q6 e-tron.

Software je přitom v moderních autech čím dál důležitější, a to nejen s nástupem elektromobility. Čím více auta spoléhají na software, tím větším problémem je, když ten software nefunguje správně. Problematické začátky však mohou být požehnáním: „Poučili jsme se,“ tvrdí Döllner.

Nejen jeden nový šéf

K dalším změnám, které Döllner inicioval, patřilo stěhování Olivera Hoffmanna z pozice technického ředitele – tu nově zastává sám Döllner – do vedení vznikající divize Audi pro závodění ve formuli 1. „Rozhodli jsme se víc se zaměřit na projekt formule 1 a Oliver Hoffmann je ten správný člověk. Odstartoval ten projekt a je pravý do jeho vedení – je závodník, inženýr i vývojář,“ komentuje rozhodnutí Döllner.

Podobně velká změna proběhne zanedlouho i ve vedení designového oddělení. Od června na jeho špici Marca Lichteho nahradí Massimo Frascella, který dříve působil jako šéfdesignér JLR. „Marc odvedl pro Audi skvělou práci, na trhu máme silné produkty. Nic není špatně, ale mysleli jsme, že po deseti letech by mohl být čas na změnu,“ říká Döllner.

Massimo Frascella

Audi čeká v blízké době spousta nových modelů. Nedávno odhalený facelift hatchbacku A3 a model Q6 e-tron jsou prvními dvěma vozy z dvacítky premiér, které chce značka odhalit během letošního a příštího roku. Budou mezi nimi elektromobily, jako A6 e-tron, i spalovací auta, tedy nová A5 a Q5. Ty mají přijít ještě letos na nové platformě pro auta se spalovacími motory, označené PPC – Premium Performance Combustion.

Tempo této ofenzivy novinek je volnější, než původně plánoval Duesmann, podle Döllnera je však přesto výzva obrovská. „Nikdy jsem ve své kariéře nic takového nezažil. Jsem si jist, že až se za pár let budeme dívat do minulosti, budeme si říkat ‚Jak jsme to mohli zvládnout?‘“ říká.

Automobilka bude mít tři platformy pro nízká auta a tři pro SUV, nestane se tedy výrobcem crossoverů. V nabídce také zůstanou kombíky. „Avant bude součástí DNA Audi, dokud o něj budou mít zákazníci zájem. Mohla by to být zajímavá příležitost, protože elektrických jich mnoho není,“ říká Döllner a dodává, že stejně tak v nabídce zůstanou vozy s označením RS. „Potřebujeme emotivní deriváty a produkty a pracujeme na nich,“ uzavírá.