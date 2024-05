BMW kvůli Neue Klasse v Mexiku investuje 20 miliard korun

Mnichovská automobilka kvůli příchodu elektrické řady Neue Klasse investuje do svých závodů po celém světě. Do svého mexického závodu kvůli rozšíření výroby trakčních akumulátorů nalije okolo 800 milionů eur.

Automobilka BMW se v poslední době obrací do své minulosti a inspiruje se svými staršími modely. Díky tomu to v kabině elektrického SUV iX vypadá podobně jako uvnitř BMW z šedesátých let minulého století. A právě do téhle dekády sahá označení Neue Klasse, které Mnichované přiřkli nové řadě primárně elektrických modelů.

Jako první se koncem roku 2025 v nové továrně BMW Group v maďarském Debrecínu začne vyrábět vůz s karoserií Sports Activity Vehicle. V roce 2026 na něj v Mnichově naváže sedan. A o další rok později budou k dispozici výrobní kapacity v Mexiku – zpočátku pro model Sports Activity Vehicle. Budoucí výrobní linka vysokonapěťových baterií v továrně v San Luis Potosí o rozloze více než 80 000 m2 bude klíčem k integraci modelu Neue Klasse do výrobního závodu. Celkem bude do rozšíření mexického výrobního závodu investováno 800 milionů eur, v přepočtu tedy okolo 20 miliard korun.

BMW Group v modelech Neue Klasse vůbec poprvé použije své nově vyvinuté cylindrické články. Tento technologický přechod zvýší energetickou hustotu článků o 20 % a zkrátí dobu nabíjení až o 30 %. Dojezd se přitom prodlouží o 30 procent.

Kromě lokality v San Luis Potosí vznikají montážní linky pro vysokonapěťové baterie šesté generace také v Debrecínu (Maďarsko), Šen-jangu (Čína), Woodruffu poblíž Spartanburgu (USA) a Irlbachu-Straßkirchenu (Dolní Bavorsko). BMW je totiž hodlá stavět v nejbližším sousedství svých závodů, aby produkce elektromobilů byla co nejefektivnější.

Vedle integrace montáže baterií probíhají v továrně v San Luis Potosí i další změny: o necelých 20 000 metrů čtverečních se zvětší plocha karosárny, takže celková plocha továrny přesáhne 90 000 m2. O téměř 10 000 metrů čtverečních se rozšíří také montážní a logistické prostory.

Díky příznivému podnebí se v mexické továrně v hojné míře využijí solární panely. „V plánu je vyrábět více než 20 % elektřiny, kterou v současné době potřebujeme, přímo v areálu továrny“, uvedla Nicole Haft-Zboril, vedoucí oddělení správy nemovitostí BMW Group. Rozšířena byla také čistírna odpadních vod, přičemž investice ve výši 3,3 milionu eur (66 milionů korun) výrazně zvýšila opětovné využití vyčištěné odpadní vody.

Továrna BMW Group v San Luis Potosí zahájila výrobu v roce 2019. V současné době zde přibližně 3700 zaměstnanců vyrábí BMW řady 3 Sedan a modely BMW řady 2 Coupé a BMW M2 pro trhy celého světa.