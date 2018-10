Chronologie BMW řady 3 (1. díl: 1975-2007): První čtyři

Debutující série 3 je už sedmou generací v pořadí. Trojky během 43 let své existence rostly, i když ne vždy, měnily se jejich tvary, ale také vyhrávaly závody a dokonce i soutěže. Sloužily také policistům a záchranářům a pro ladiče a úpravce se staly objektem nemalého zájmu. Model střední třídy byl vždy pro bavorskou automobilku stěžejním, spoléhala na něj. Do životopisu samozřejmě patří i ostré modely M a celá kolekce tzv. art cars. Šlo vždy o řidičské auto. Zůstalo tomu tak doposud? To ještě nevíme, nicméně pojďme se ohlédnout do minulosti. V prvním díle připomenu úvodní čtyři pokolení.

První generace E21 (1975-1983)

Trojková řada nahradila velmi úspěšnou 02 v květnu 1975. Dnes klasické linky měl na svědomí šéfstylista Paul Bracq, který však v době premiéry už u BMW nepracoval. Typickou žraločí příď s dvěma páry kulatých světlometů (základní verze dostaly jen jeden) doplňovaly úzké koncové reflektory rozdělené černým pásem. E21 byla k mání pouze v jediné karosářské variantě: coby dvoudveřový sedan. Automobilka samotná i mnozí skalní fanoušci tvrdí, že šlo o kupé, ale na něj měly tudory příliš málo zkosené zadní okno. Později přišly i polokabriolety od Baura, které sice dostaly plátěnou střechu, ale zůstaly jim okenní rámy. Prodávala je dealerská síť BMW.

První trojka měla výhradně zadní pohon. Začínala se zážehovými karburátorovými čtyřválci 1,6, 1,8 a 1,99 l, 320i se chlubila největším vstřikovacím. V září 1977 se objevil řadový šestiválec 320 a v lednu 1978 nejvýkonnější 323i s objemem 2,32 l. Třistadvacítky bez K-Jetronicu se retrospektivně označují /4 a /6, aby se rozlišily motorizace. V listopadu 1979 následoval čtyřválec 318i, základní karburátorová 315 z března 1981 dostala šestnáctistovku. Převodovky byly čtyř- a pětistupňové mechanické, případně třístupňové samočinné. Podvozek měl rozvor 2565 mm. Střední část palubní desky byla poprvé natočená k řidiči. Zatímco dnes se z tohoto úsloví stala marketingová fráze mnoha výrobců, u BMW to tenkrát platilo bezezbytku.

Existovala také řada speciálních sérií i modelů (třeba vstřikovací čtyřválec 1,8 l 320i/is s katalyzátorem pro USA), tuningu se věnovala slavná Alpina i AC Schnitzer, ale také Hartge a mnozí další. To platilo a platí i pro nástupce. 320 byla rovněž homologována pro mistrovství Evropy cestovních aut (ETCC) ve skupině 2 a v benevolentnější skupině 5 pro závody speciálních cesťáků. V USA je do závodů nasazoval i McLaren! Už tehdy hnidopichové rýpali, že oproti dvojkám byla trojka příliš velká a těžká. Vždyť jen na délku měla skoro 4,36 m, tedy takřka o 14 centimetrů více a vážila těsně nad tunu, ztloustla o 70 kg. Jenže komerční úspěch s 1,36 miliony do prosince 1983 vyrobených vozů hovořil jasně...

Druhá generace E30 (1981-1994)

To, co vzbudilo kritiku u E21, se podařilo konstruktérům eliminovat u nástupnické E30 . Byla o tři centimetry kratší než předchůdce a ručička váhy spadla pod magickou hranici 1000 kg. Vnější tvary, o které se postarali Claus Luthe a Max Reisböck, byly vlastně evolucí předchozí řady – a hodně povedenou. Přední směrovky se přesunuly z boků do nárazníků, koncová světla byla nyní mnohem větší. Rozvor náprav se nezměnil.

Karburátory v modelech 316s (čtyřválec 1,57 l) a 316 (1,77 l) doplnily vstřikovací jednotky, později i s katalyzátorem. Tyto čtyřválce měly zaokrouhlený objem 1,6 a 1,8 l. 320i (1,99 l) a 323i (2,32 l) už byly šestiválce, stejně jako novější nástupce druhého, 2,49l 325i. Jihoafrickou specialitu představoval 333i s šestiválcem 3,21 l, úsporný 325e měl motor o objemu 2,69 l. Pod kapotami se postupně objevovaly i diesely 2,44 l nejdříve bez turba, potom i s ním.

Výroba začala už v prosinci 1981. Paleta karosářských verzí se záhy rozrostla. K základnímu Coupe přibyl čtyřdveřový sedan (1983), Baur záhy přidal svůj Topcabriolet, ale v červenci 1985 se začal vyrábět klasický otevřený model s plátěnou střechou. To už vznikaly i čtyřkolky (325ix) jako alternativa k zadokolkám. A o dva roky později, v osmdesátém sedmém přibylo sériové kombi Touring, které přežilo až do dubna 1994! Víko zavazadelníku sice sahalo skoro až k nárazníku, ale jen mezi koncovými reflektory. Zrodila se i E30 na elektřinu. Třístupňové automaty ZF se dodávaly do poloviny 80. let, pak je vystřídaly čtyřkvalty, manuály s čtyřmi a pěti rychlostmi vyráběl Getrag. ABS mohla mít auta s kotoučovými brzdami od roku 1986, méně výkonné varianty měly vzadu ještě bubny.

Třešničkou na dortu se stal homologační speciál M3 , který dostal v polovině 80. let čtyřválec 2,3 l, v evoluční verzi narostl na 2,45 l. Je dodnes jedním z nejslavnějších závodních cestovních aut, vyhrával v evropském i světovém šampionátu, DTM i BTCC, ale také rallye. Civilní verze existovala i coby kabriolet. Pro skupiny N i A byla ovšem určena rovněž krotší 325i. Čtyřválcový dvoulitr 320is speciálně pro Itálii měl základ v agregátu S14 z M3 , ale civilní karoserii. Běžně prodávaná 318is se chlubila čtyřventilovou hlavou. Mně se E30 líbí ze všech generací nejvíce.

Třetí generace E36 (1989-2000)

Třetí trojka zaznamenala řádnou tvarovou revoluci. Už neměla nekryté přední kulaté světlomety a dost se zakulatila. Externí design měli tentokrát na starosti původem hongkongský návrhář Pinky Lai (ještě předtím, než odešel k Porsche) a Boyke Boyer.

Karosářskou verzi sedan s délkou 4,43 m vyráběnou už od prosince 1989 a prezentovanou v srpnu 1990 doplnilo nyní už opravdové kupé (start prodeje v březnu 1992) s bezrámovými bočními okny, dále kabriolet (duben 1993) a z dnešního pohledu zajímavý třídveřový hatchback – na 4,21 m useknutý Compact (duben 1994), ten však technicky vycházel z velké části z generace E30, měl třeba starší zadní nápravu se suvnými rameny místo nové víceprvkovéz unikátního roadsteru Z1 . Vpředu byly už od počátku kariéry všech trojek vzpěry McPherson. Ani zde nechyběly Topcabriolety karosárny Baur. Kombi Touring přišlo na řadu jako poslední v lednu 1995. Značně byl natažen rozvor náprav, až na 2,7 m. Ano, třetí série E36 se dosti nafoukla a ztloustla na minimálně 1140 kg. Zmizely však čtyřkolky.

Základní model 316i měl zážehovou šestnáctistovku, 318i čtyřválec 1,8 l, oba dvouventilové, 320i s objemem 1,99 l a 325i (2,49 l) byly tradičně šestiválci, stejně jako dvouapůllitrový turbodiesel 325td. Postupně přicházely na trh další verze, čtyřventil 318is, v létě 1993 výkonnější naftový model 325tds, Výrazným technickým upgradem bylo zavedení šestiválců M52 s hliníkovým blokem a proměnným časováním ventilů VANOS (1994-1995). V polovině 90. let se objevil taktéž turbodiesel, ale čtyřválec 1,67 l 318tds a plynová verze 316g. Vrátila se rovněž historická označení 323i a 328i, první šestiválec měl ale pořád necelých 2,5 l, druhý 2,79 l. Následoval nový motor 1,9 l pro 318is a Ti (tak se jmenovaly Compacty) a na jaře 1999 devatenáctistovka v 316i, typická označení zaokrouhleného objemu motorů v Mnichově přestávala platit. V trojkách E36 se testoval nejen elektropohon, ale i hybridní soustava, Přímo řazené převodovky měla tato generace pětistupňové, samočinné dostaly čtyři, respektive pět rychlostí. Kosmetické změny během aktivní kariéry byly minimální, samozřejmě se objevily i airbagy.

M3 začínala v říjnu 1992 s třílitrem, později přišla výkonnější GT, po třech letech upgrade na 3,2 l a šestistupňová manuální převodovka místo pětistupňové. Ostrá kupé a kabriolety doplnil v této generaci také čtyřdveřový model, Compact zůstal jen v prototypu a stejně jako u předchůdce existovaly limitované edice. Závodní verze se přesunuly do klání gétéček včetně amerického mistrovství IMSA a vrchů. Sedany a kupé krotších verzí 318i/is a 320i jezdily národní šampionáty cestovních vozů a Světový pohár, čtyřdveřový diesel 320d vyhrál 24hodinovku na Nürburgringu! Z E36 vycházela i sportovní řada Z3 zahrnující roadster a třídveřové kupé. Produkce byla ukončována postupně, 3 Compact se vyráběla až do září 2000.

Čtvrtá generace E46 (1997-2007)

Čtvrté pokolení řady 3 s kódem E46 se objevilo pod světly reflektorů v březnové Ženevě 1998, produkce běžela už od prosince 1997. Délka sedanu narostla na 4,47 m, rozvor na 2,72 m, podvozek byl částečně hliníkový. Autorem tvarového návrhu byl Erik Goplen z kalifornské společnosti Designworks, která se stala majetkem automobilky. Pomyslná ručička vah neklesla pod 1360 kg.

Trojka debutovala s benzinovými čtyřválci 1,9 l (316i a 318 i), šestiválci 1,99 l (320i), 2,49 l (323i) a 2,79 l (328i). Turbodiesely zastupovaly čtyřválce 1,95 l (320d) a později šestiválce 2,93 l (330d), Na přelomu století vystřídaly starší benzinové šestiválce M52 novější M54: dvoulitr zmizel ve prospěch většího 2,17l, 325i nahradila 323i, ale objem jí zůstal, 330i narostla na 2,98 l, 328i už se nenabízela. V září 2001 se znovu objevily modely s pohonem všech kol a konstrukční novinkou byl variabilní zdvih ventilů Valvetronic u čtyřválců 1,8 l (316i) a 2,0 l (318i). 316i se alternativně dodávala ale i s motorem 1,6 l bez technické vychytávky. 320d dostala plnohodnotný naftový dvoulitr s přímým vstřikem common-rail stejně jako 1,95l, který se nabízel s nižším výkonem a trojčíslím 318. 330d měla v nově březnu 2003 výkonnější turbodiesel 2,99 l, naftové třistaosmnáctky zase dvoulitr.

Převodovky byly pěti- a šestistupňové manuální, případně čtyř- a pětistupňové samočinné, ve druhém případě šlo o Steptronic. Začaly se ve velké míře uplatňovat moderní elektronické i světelné prvky a multimédia (EBD, kontrola trakce, ESP, samočinné stěrače, navigace, zadní LED..., airbagů už bylo šest).

Po sedanu následovaly v sezóně 1999 postupně kupé (s doplňkovým označením C) a Touring, kabriolet, rovněž s céčkem v názvu přišel na řadu v březnu 2000 a Compact v červnu 2001. Tentokrát výraznější facelifty probíhaly postupně (přední blikače), tuto politiku BMW uplatnilo také u nástupce. Produkční rekord přišel v roce 2002, kdy vyjelo do světa 561,2 tisíce trojek. Opravdu nehezký kompakt zmizel na konci sezóny 2004, poté jeho roli převzala řada 1 E8x . Kabriolety vydržely jako poslední až do února 2007.

M3 z června 2000 zůstala u šestiválce s o něco vyšším objeme 3,25 l včetně odlehčené CSL, jen homologační GTR se chlubila čtyřlitrovým V8. K šestistupňovému manuálu byla na výběr i manuální sekvenční převodovka SMG (měly ji išestiválce). Ke kupé a kabrioletu se mohlo připojit kombi, ale opět skončilo v prototypové fázi. Kromě M3 GTR mezi sportovními auty závodily i 320i, a to ve znovuobnovených šampionátech cestovních vozů, evropském a později světovém.

Historii generací E90, F30 a novou G20 připomenu ve druhém díle.