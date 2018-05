Čistší prostředí díky elektromobilům? V Číně ovzduší paradoxně znečistí

Jednou z největších výhod, o kterých se hovoří ve spojitosti s elektromobily, je „zelenější“ přístup k životnímu prostředí. Vozy poháněné elektřinou přeci nezpůsobí v centrech měst takové znečištění jako auta se spalovacími motory… jenže nejnovější průzkum ukazuje, že vše není tak růžové, jak nám tvrdí brožury automobilek.

Elektromobily totiž paradoxně mohou ovzduší v Číně značně znečistit. Pro tamní obyvatelstvo to není příliš dobrá zpráva, vždyť právě čínská vláda už před časem rozhodla, že se tato země stane lídrem v oblasti vývoje a výroby elektrických automobilů. Už nyní potenciálním zákazníkům nabízí na elektromobily obrovské dotace.

Kde je tedy problém? Drtivá většina elektřiny v Číně vzniká díky uhlí.říká Scott Kennedy z Centra pro strategické a mezinárodní studie, které se ve Washingtonu na elektroauta zaměřilo.

To ale není jediný fakt, který výrobcům elektroaut nehraje do karet. Výzkumný ústav univerzity v Michiganu se v loňském roce zaměřil na srovnání elektrických vozů s auty osazenými spalovacími jednotkami. Studie zjistila, že auta s konvenčními pohony o spotřebě nižší než sedm litrů na sto kilometrů jsou k životnímu prostředí šetrnější než elektromobily z Číny. A to nezapočítáváme výrazně vyšší náklady na jejich výrobu.

A jedna perlička na závěr: v roce 2015 vznikalo 72 % elektrické energie v Číně z uhlí. Do roku 2040 chce tamní vláda toto číslo snížit na padesát procent. A to v době, kdy největší boom v oblasti elektrických aut teprve očekáváme… zdá se, že některé plány bude třeba v příštích letech ještě přehodnotit.