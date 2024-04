Nejlepší auta v historii WRC: Může je vůbec něco překonat?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Během padesátileté historie šampionátu WRC jsme byli svědky mnoha nezapomenutelných momentů. Výhry sbíraly japonské automobilky Toyota, Subaru, Mitsubishi, své úspěšné období zažila i Francie díky Peugeotu a Citroënu. Teď se ale podíváme na to, které modely jsou v počtu výher těmi nejúspěšnějšími, bez ohledu na značku.

10. místo: Hyundai i20 - 29 vítězství

Na neúspěšné snažení korejské automobilky na začátku 21.století dal zapomenout model i20. I když se zatím týmu Hyundai nepodařilo dobýt jezdecký titul, týmové získal v moderní éře hned dva (2019 a 2020).

Letos by se ale mohlo blýskat na lepší časy. Mistři světa u Toyoty (Rovanperä a Ogier) jedou pouze částečný program a tak má Thierry Neuville otevřenou cestu k premiérovému jezdeckému titulu jak pro sebe, tak pro tým sídlící v Alzenau.

9. místo: Ford Escort - 31 vítězství

Po úspěchu s Fiestou a Focusem se možná trochu zapomnělo na to, jak moc důležitým vozem pro britský tým byl Ford Escort. Hned dva piloti se na přelomu 70. a 80. let stali s Escortem RS1800 šampiony - Björn Waldegård v roce 1979 a Ari Vatanen v roce 1981. Model Escort se na světové soutěže vrátil v roce 1993 a před příchodem modernějšího Fordu Focus získal dalších 10 vítězství.

8. místo: Citroën Xsara - 32 vítězství

Model, který načal nejdominantnější éru napříč celým motorsportem, až je trochu překvapující, že je v této tabulce „pouze” na sedmém místě. Citroën vstoupil do WRC s modelem Xsara WRC v roce 2001. V letech 2004 až 2006 získal Sebastien Loeb první tři ze svých devíti mistrovských titulů. Za volantem Xsary WRC získal 28 výher.

Video se připravuje ...

7. místo: Citroën C4 WRC - 36 vítězství

Hned o příčku výš je nejúspěšnější model francouzské automobilky. Citroën C4 WRC byl více než důstojným nástupcem úspěšné Xsary a sbíral další výhry a tituly. O 94 % výher modelu C4 WRC se postaral Sebastien Loeb. Zbylé dva triumfy získal Sebastien Ogier. Zajímavostí je, že během své čtyřleté éry zůstal model C4 WRC (a Loeb s ním) na čistě asfaltových soutěžích, kterých bylo celkem 13, neporažen.

6. místo: Toyota Celica - 37 vítězství

Roky nejúspěšnější model japonské automobilky se poprvé do vítězných statistik zapsal s modelem Celica 2000GT v roce 1982. Největší sláva ale přišla na počátku 90. let s modelem Celica GT-Four. V Celice se vystřídali velcí šampioni jako Carlos Sainz starší, Juha Kankkunen nebo Didier Auriol. Všichni získali s Toyotou Celica mistrovský titul, Sainz dokonce tituly dva.

4-5. místo: Toyota Yaris - 43 vítězství

Návrat Toyoty do WRC po téměř 20 letech se dá považovat za více než úspěšný. Model Yaris WRC úspěšný návrat podtrhl 26 výhrami, dvěma týmovými a třemi jezdeckými tituly. V hybridní éře přebral štafetu GR Yaris, který dosud zvítězil v dalších 17 rallyeových soutěžích a přidal dva jezdecké a týmové tituly.

Úspěchy posledních let a slabé zastoupení továrních značek v šampionátu WRC přispívají velkou měrou tomu, že se Toyota Yaris brzy stane prvním soutěžním speciálem, který překoná hranici 50 výher v mistrovství světa.

4-5. místo: Volkswagen Polo R WRC - 43 vítězství

Volkswagen Polo R WRC lze považovat za nejvíce suverénní model v historii WRC. V období let 2013 až 2016 sebral Volkswagen s Ogierem všechny možné tituly. Z 52 závodů v tomto období jich Polo vyhrálo hned 43, což je číslo, které nemá obdoby. Kdo ví, jak a jestli by spanilá jízda Volkswagenu Polo pokračovala i dále, nebýt stažení továrního týmu Volkswagen z WRC těsně před změnou technických pravidel v roce 2017.

3. místo: Ford Focus RS WRC - 44 vítězství

Jeden z nejikoničtějších modelů WRC neposbíral velké množství titulů, ale úspěšným byl více než dost. Nástupce Escortu byl v prvních letech pilotován legendami sportu Colinem McRaem a Carlosem Sainzem starším. Největší úspěchy přišly až poté, kdy dlouholetý pilot Peugeotu a dvojnásobný světový šampion Marcus Grönholm přešel k Fordu v závěru své kariéry a v letech 2006 až 2007 bojoval neúspěšně o mistrovský titul se Sébastienem Loebem. Cenou útěchy byly týmu z Cambrie dva tituly mezi značkami.

1-2. místo: Subaru Impreza - 46 vítězství

Co je víc než Subaru Impreza se zlatými koly? Japonská automobilka střídala špatná období s těmi skvělými, ale nutno uznat, že ta skvělá za to stála. Přes Colina McRae, Richarda Burnse a Pettera Solberga získalo Subaru s Imprezou tři jezdecké a tři tituly mezi značkami. V roce 2005 vyrovnal model Impreza 46. vítězstvím s Petterem Solbergem za volatnem rekord vozu Lancie Delta na tragické Wales Rally GB, kde na sedadle spolujezdce zahynul Michael Park. Od té doby již další výhry nepřidal a výkony Subaru stagnovaly až do samotného konce jejich působení ve WRC v roce 2008.

1-2. místo: Lancia Delta - 46 vítězství

Už více než 30 let drží prvenství mezi statisticky nejúspěšnějšími modely Lancia Delta. Vůz již od svého představení v roce 1987 šampionátu dominoval nepřetržitě do roku 1992. Šest týmových titulů za sebou je počin, který dodnes nikdo nepřekonal. Tovární tým s podporou Martini téhož roku skončil a do WRC se již nikdy i přes mnohé spekulace nevrátil.