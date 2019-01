Citroën BX 4TC Group B půjde do dražby! A je překvapivě dostupný  

V současnosti je civilní verze rallyeového speciálu skupiny B Citroënu BX 4TC ještě výlučnější, než v dobách jeho aktivní služby. Z výše zmíněných 86 vyrobených aut se údajně dneška dožilo pouhých čtyřicet vozů!

Skupina B byla jednoznačně tím nejextrémnějším, co kdy závody rallye nabízely. Zcela speciálně postavená auta, která pouze svým základním tvarem připomínala silniční vozidla, nabízela dech beroucí techniku a také jízdní výkony. Třeba zrychlení z 0 na 100 km/h pod 3 sekundy dodnes překonalo jen málo automobilů. Závodit ve skupině B tak bylo vysoce prestižní záležitostí, vyhrazené jen málo automobilovým výrobcům. Když byla ve druhé polovině osmé dekády tato skupina po sérii tragických havárií zakázána, zbyly po ní homologační speciály určené pro veřejnost. Těch muselo být minimálně 200 kusů, jak pravila pravidla FIA.

V roce 1986 se do rozjetého vlaku skupiny B pokusil naskočit také francouzský Citroën, zřejmě po vzoru kolegů z Peugeot Sport, kteří pro skupinu B připravili vozy 205 T16. I přes extrémně malý počet vyrobených kusů a ještě menší těch, kteří přežily dodnes, je BX 4TC finančně asi nejsnazší cestou jak si pořídit civilní verzi závoďáku skupiny B.

Ostatně posuďte sami. Vůz, který se bude dražit na akci Retromobile ve Francii do dnešních dnů najel asi 15 000 km, přičemž prodělal citlivou renovaci u firmy DS Sensation. A jaká je očekávaná vyvolávací cena? Od 68.000 do 91.000 dolarů, tedy od 1,5 milionu korun do přibližně dvou miliónů. A to vážně není moc, když uvážíme, že v loňském roce se obdobný vůz Peugeot 205 T16 prodal za částku 148.000 dolarů, tedy tři a čtvrt miliónu korun! Vyvolávací cena BX 4TC bude navíc bez rezervace, to znamená, že nebude prodávajícím nastavena minimální požadovaná částka, kterou dražitelé neznají.

A proč je vlastně tento vůz tak „levný“? Jedním z důvodů je jistě skutečnost, že nebyl příliš úspěšný. Na rozdíl od Peugeotu 205 T16, který rovněž zářil také na „Dakaru“.