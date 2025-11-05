Martin Vaculík prozkoumal tříválcovou Toyotu Corolla po 200.000 km: Přežila Bolt, ale co dál?
Když v roce 2020 nahradila čtyřválcovou šestnáctistovku pod kapotou Toyoty Corolla tříválcová patnáctistovka, málokoho zajímalo, že výkonově na tom se svými 92 kW není o nic hůře. A že průběh točivého momentu i účinnost má dokonce lepší. Většinu mrzel hubší běh a trápily předsudky vůči životnosti tříválců.
Dnes je možné říci, že emise to dilema vyřešily za vás a nadále už koupíte jen hybridní modely, o jejichž jakosti u toyoty nikdo nepochybuje. Na jaře, kdy jsem tuto reportáž původně pro náš televizní pořad Svět motorů točil, však ještě bylo u prodejců dost původních provedení hnaných čistě zážehovým tříválcem.
Osobně mě na něm už dříve mrzelo, že výrobce nepoužil kombinaci přímého i nepřímého vstřiku, kterou má na jiných motorech a kterou považuji za optimální z hlediska emisí, účinnosti a hlavně životnosti motoru, neboť nepřímý vstřik omývá karbon ze sacích kanálů i ventilů. Když se mi naskytla možnost otestovat kousek, který po Praze najel 200.000 km ve službách taxikářů Boltu a byl individuálně přestavěný na plyn, neváhal jsem ani chvíli.
Rozhodně ale nepřináším jen obvyklou dojmologii a hodnocení estetického opotřebení interiéru (byť samozřejmě také nechybí), ale změříme si i kompresi, podíváme se na čistotu sacích ventilů a kanálů a změříme si též výkon na válcové zkušebně, a to samozřejmě na obě paliva. Také jsem změřil spotřebu a stanovil, za kolik korun na kilometr toyota, u které je kvůli chlazení benzinových vstřikovačů nutné zachovávat určité dávkování benzinu, vlastně jezdí.
V závěrečné části pak zajedeme do Autogas centra plus ve Strakonicích, kde vozidlo přestavěli, abychom si osvětlili principy, na nichž dnes plynový pohon pracuje a řekli si něco k jeho možným závadám a servisním nárokům.
V pochvalné komentáře zde na Auto.cz už vůbec nedoufám. Většinu diskutujících nejvíce těší, když si mohou po redaktorech plivnout. Ale věřím, že třeba jeden ohlas by mohl ocenit pracnost takové reportáže.
