Víte, co máte udělat po zakoupení ojetiny? Jen přeregistrovat vůz nestačí!

Předpokládejme, že jste si vyhlédnutý vůz již zakoupili. To znamená, že jste podepsali kupní smlouvu a tedy zaplatili příslušný finanční obnos. Pro zjednodušení budeme uvažovat, že je auto vaše, nikoliv třeba leasingové společnosti.

Přeregistrování vozidla

Jen zřídka se stává, že prodávající nepožaduje takzvaný přepis či přesněji přeregistrování vozidla po prodeji. Toto občas nevyžadují prodávající aut ve stavu téměř vraku. K tomu, aby bylo možné vozidlo přihlásit na sebe nebo také přeregistrovat, musí být splněno několik podmínek.

Tou první je uzavřené, jemuž se neřekne jinak než. Jako první si tedy musíte vozidlo ze zákona pojistit. To lze udělat buď „online“ nebo v kamenné prodejně u zástupců pojišťovacích domů. Po sjednání pojištění dostanete takzvanou zelenou kartu. Ta je první podmínkou pro přeregistraci vozidla.

Zákonné pojištění tedy máte uzavřeno. Se zelenou kartou a s doklady od vozidla zahrnující Velký technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz) a kupní smlouvu, kde vám udělají takzvanou. Vyjde řádově na několik stovek a výsledkem bude protokol o evidenční kontrole.

Při evidenční prohlídce má technik za úkol primárně ověřit, zda souhlasí výrobní číslo vozidla (VIN) vyražené na karoserii s tím uvedeným v technickém průkaze. Součástí prohlídky je také ověření stavu počítadla ujeté vzdálenost. Uvedené se zároveň fotografuje.

Jelikož se jedná o provozovnu STK, obyčejně technik „prohlédne“ i vozidlo jako takové. Pokud máte namontována výrobcem neschválená kola či pneumatiky, případně neoriginální světlomety či zadní svítilny (tuning), může vám technik způsobit problémy. V extrémním případě tak evidenční prohlídkou dokonce nemusíte vůbec projít. Samozřejmě auto musí být vybaveno základní povinnou výbavou – platnou lékárničkou, trojúhelníkem, sadou žárovek a samozřejmě reflexní vestou.

V tomto ohledu mají výhodu kupující čerstvě dovezených vozidel, která prošla takzvanou dovozovou technickou. Pokud si auto nepřivážíte sami, většinou ji za vás udělá již dovozce. A pokud má auto dovozovou technickou, je osvobozeno od evidenční prohlídky. V tomto případě vám tak stačí jen sjednání povinného ručení a poté již můžete navštívit

Právě tady vám vozidlo přeregistrují. Pokud je nově dovezené, současně vám vystaví registrační značky. Ve druhém případě to obyčejně trvá několik dní.

Servis moc neodkládejte

Jen občas lidé prodávají auto, které krátce před tím prošlo servisem. Mnohem častěji jej vozidlo nevidělo delší dobou. Servis vozidla je tak často na bedrech jeho novopečeného majitele.

Tady nejde jen o výměnu oleje v motoru a některých čističů, například kabinového filtru. Pokud má motor rozvody řešené ozubeným řemenem a vy nevíte, kdy a případně zda vůbec byly v minulosti měněny, určitě se vyplatí nechat je vyměnit co možná nejdříve. Někteří prodejci ojetin dokonce dávají do kupní smlouvy větu „Výměna rozvodů nutná“. Tímto chrání sami sebe v případě, že by novému majiteli vozu rozvody při jízdě selhaly a motor se tak lidově řečeno „potkal“. Pokud by se tak stalo a poškozený by požadoval od prodávajícího finanční kompenzaci za porouchaný motor, v tomto případě by s největší pravděpodobností neuspěl. Toto mají zjednodušené kupující vozidel, jejichž motor používá rozvodový řetěz. Jenže i ten se s léty vytahá, jak ostatně dokazuje mnoho současných agregátů...

U moderních aut s rozsáhlou elektronickou multiplexní sítí by součástí servisu měla být vždy diagnostika vozidla zahrnující načtení paměti závad řídicích jednotek. Dobrý servis, který věci rozumí, vám toto v rámci servisu nabídne. Beztak musí po výměně oleje znovu nastavit servisní interval, což je bez diagnostického rozhraní obtížné.

Při koupi ojetiny je tak třeba počítat s následnými nutnými investicemi, mezi které patří kromě povinného ručení také servis vozidla. S výměnou řemenových rozvodů a olejem to znamená mít v rezervě přibližně 10.000 korun.

Máte správné obutí?

V závislosti na ročním období, v němž ojetinu kupujete, je třeba myslet také na vhodné pneumatiky. Aby se vám pak třeba nestalo, že v létě odjedete s nově pořízenou ojetinou, která bude ovšem vybavena zimáky. Kromě toho, že zvyšují spotřebu paliva a předčasně se opotřebovávají, jde také o bezpečnostní hledisko. V parnu je přilnavost zimních pneumatik citelně nižší než letních.