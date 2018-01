Dakar 2018 – 7. etapa: Prokop zase zaválel

Pětatřicetiletý Prokop jede Dakar potřetí, ale na cestě do bolivijského Uyuni dosáhl pátým místem na svůj nejlepší etapový výsledek na této slavné soutěži. „Držíme se zuby nehty, ale je bitva každý den. Neustále se to střídá. Jeden den dobrý, pak zase problémy. Určitě mám radost z naší rychlosti, auto se ohromně zlepšilo,“ komentoval jezdec týmu MP Sports své dosavadní působení.

Novým lídrem automobilové kategorie se stal tovární jezdec týmu Peugeot Carlos Sainz, který vyhrál podruhé v řadě etapu. Pětapadesátiletý Španěl jede Dakar pojedenácté a v roce 2010 ho dokonce vyhrál. Předchozích pět ročníků však nedokončil. Dvojnásobný mistr světa v automobilových soutěžích (rallye), tak má velkou motivaci. „Je to vyčerpávají. Jedeme v režimu přežít každou etapu. Nebylo příjemné vidět Stéphana, ale tak to bohužel chodí,“ řekl Sainz. Mimochodem, jeho syn je jezdcem týmu Renault formule 1 a patří k největším talentům.

Španělovi „nabídl“ pozici jeho již zmíněný týmový kolega a třináctinásobný vítěz soutěže Stéphane Peterhansel, který vedl i letošní ročník. Na trati sedmé etapy však musel na 129. kilometru opravovat zavěšení levého zadní kola a výfuk. Zastavil u něj další jezdec s vozem Peugeot 3008 DKR Cyril Despres a pomohl svému krajanovi. Peterhansel ztratil v sobotu 108 minut a propadl se na třetí místo.

V kategorii motocyklů zůstává nejlepším českým jezdcem i nadále Milan Engel. Etapu dokončil na 32. místě a celkově je devětadvacátý. „Bylo to vážně strašný. Všude spoustu bláta a louží. Navíc se mi utrhl přední blatník, takže jsem schytal hodně moc bláta do obličeje. Taky se mi trhala sedačka, která moc nedrží. Mám tak v bivaku, co opravovat,“ líčil jezdec týmu Moto Racing Group své dojmy z etapy.

V neděli 14. ledna zamíří soutěž do Tupizy na území Bolivie. Motocykly, čtyřkolky a automobily by měly absolvovat 584 kilometrů a z toho 498 kilometrů speciálního testu. Kamiony čeká 558 kilometrů a z toho 398 „ostrých“. Ve druhé části maratónské etapy budou soutěžící podrobeni náročnému testu ve vysokohorských písečných dunách 3 500 metrů nad mořem.

Výsledky v 7. etapě

1. Barreda Bort (Šp./Honda) 5:11:10; 2. Beveren (Fr./Yamaha) +2:51; 3. Benavides (Arg./Honda) +8:02; … 7. Svitko (Slov./KTM) +9:30; 32. Engel (ČR/KTM) +56:56; 35. Brabec (ČR/Husqvarna) +1:09:06; 49. Pabiška (ČR/KTM) +2:08:35; 57. Vlček (ČR/Husqvarna) +2:39:00.

1. Dutrie (Fr./Yamaha) 6:59:04; 2. Mederos (Braz./Yamaha) +14:50; 3. Casale (Chile/Yamaha) +8:58; … 13. Tůma (ČR/Yamaha) +46:42; 14. Macháček (ČR/Yamaha) +56:40;

1. Sainz, Cruz (Šp./Peugeot 3008 DKR) 4:49:26; 2. De Villiers, Von Zitzewitz (JAR, Něm./Toyota) +12:05; 3. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) +14:19; … 5. Prokop, Tománek (ČR/Ford) +23:57; 22. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford) +1:51:00.

1. Van Genugsten (Niz./Iveco) 4:10:40; 2. Villagra (Arg./Iveco) 3:22:23; 3. Nikolajev (Rus./Kamaz) +4:54; 4. Kolomý (ČR/Tatra) +5:49; 5. Macík (ČR/Liaz) +6:11, … 15. Šoltys +56:11.

Pořadí po 7. etapě

1. Van Beveren (Fr./Yamaha) 21:49:18; 2. Benavides (Arg./Honda) +3:14; 3. Barreda Bort (Šp./Honda) +4:45; … 10. Svitko (Slov./KTM) +33:53; 29. Engel (ČR/KTM) +3:38:35; 44. Brabec (ČR/Yamaha) +6:04:21; 52. Pabiška (ČR/KTM) +7:33:12; 57. Vlček (ČR/Husqvarna) +9:15:04.

1. Casale (Chile/Yamaha) 26:55:11, 2. Hernandez (Peru/Yamaha) +1:01:09; 3. Gonzales Ferioli (Arg./Yamaha) +1:28:13; … 14. Tůma (ČR/Yamaha) +7:15:06; 17. Macháček (ČR/Yamaha) +7:50:57.

1. Sainz, Cruz (Šp./Peugeot 3008 DKR) +21:41:38; 2. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) +1:11:29; 3. Peterhansel, Cotret (Fr./Peugeot 3008 DKR) +1:20:48; … 7 Prokop, Tománek (ČR/Ford) +2:22:39; 19. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford) +13:28:43.

1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 23:43:01; 2. Villagra (Arg./Iveco) +49:47; 3. Vjazovič (Běl./MAZ) +2:49:08; 4. Macík (Liaz) +3:15:35; … 11. Šoltys (ČR/Tatra) +6:35:53; 13 Kolomý (ČR/Tatra) +8:35:58.

Výsledky jsou neoficiální.