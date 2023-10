Rally Dakar 2024: Novinky, přehled trasy a kompletní program

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Rally Dakar (ex Paříž Dakar), nejslavnější dálková soutěž světa, se vrací v roce 2024 s několika zajímavými novinkami a těžkými etapami.

Pořadatelé nedávno představili detaily pro nadcházející 46. ročník této úžasné soutěže. Startuje 5. ledna v Saúdské Arábii a končí 19. ledna. Zde se dozvíte, co můžete od letošního Dakaru očekávat.

Základní informace o Dakaru 2024 Datum konání 5. ledna - 19. ledna 2024 Místo konání Saúdská Arábie Start AlUla Cíl Yanbu Délka trasy cca 5000 km Kde sledovat Oficiální web Rally Dakar a Facebook stránka Rally Dakar Formát etap Prolog, 12 etap, 14 dní závodu Nový formát „48-hour“ etapa s určeným časem pro zastavení (16:00) a následným pokračováním dalšího dne (7:00)

Program Dakar 2024

Rally Dakar se jede v Saúdské Arábii pátý rok v řadě. Závod začne v městečku AlUla na západě země a skončí v Yanbu na pobřeží Rudého moře. Celý průběh závodu zahrnuje projížďku země až na západ, kde je temná a písečná Pustá končina. Slavné dunové etapy tentokrát připadnou na prostředek soutěže.

Datum Událost 20. říjen 2023 Uzavření přihlášek Konec listopadu 2023 Tisková konference 30. listopad a 1. prosinec 2023 Administrativní a technické kontroly (Barcelona) 30. listopad a 1. prosinec 2023 Naložení vozidel (Barcelona) 2. prosinec 2023 Administrativní a technické kontroly pouze pro španělské účastníky (Barcelona) 2. prosinec 2023 Naložení vozidel pouze pro španělské účastníky (Barcelona) 1. leden 2024 Vyzvednutí vozidel v Yanbu 2. a 3. leden 2024 Soukromé testy 3. a 4. leden 2024 Administrativní a technické kontroly v Saúdské Arábii 4. leden 2024 Briefing pro Dakar 2024 5. leden 2024 Startovní podium a prolog Dakar 2024 6. leden 2024 První etapa Dakar 2024 19. leden 2024 Finální etapa a závěrečné podium Dakar 2024

Trasa a novinky: 48hodinová etapa

Závodníci se mohou těšit na 60 % nových tratí. Celkem se pojede 12 etap během 14 dnů, včetně jedinečného prvku, který zaujme všechny fanoušky motorsportu: 48hodinové etapy. Tato novinka nahrazuje tradiční maratonskou etapu.

Tento nový formát etapy probíhá dva dny, s omezeními klasické maratonské etapy. Všichni účastníci budou nuceni zastavit svá vozidla v příštím bivaku, který najdou, a to v 16:00. Závodníci si mohou pomáhat během večerního odpočinku.

Bez možnosti komunikace nebo informací o výsledcích konkurentů závodníci přenocují a vyrazí opět v 7:00 následujícího dne, aby dokončili zbývající část etapy. Skóre bude sečteno po přibližně 600 kilometrech speciální etapy.

Zásadní změny v navigaci

Další důležitou změnou je oddělená trasa pro automobily a kamiony od motocyklů. To znamená, že posádky budou muset spoléhat více na své navigační dovednosti, protože nepojedou ve stopách rychlejších dvoukolových vozidel. To představuje další výzvu pro všechny účastníky.

Dakar Classic a Dakar Future Mission 1000

Rally Dakar 2024 zahrnuje dvě další kategorie. První z nich je Dakar Classic, v níž startují historické stroje. Druhou novinkou je Dakar Future Mission 1000, kategorie pro stroje s alternativním pohonem, jako jsou elektřina nebo vodík. Tato kategorie byla zavedena jako experiment, kde budou vozidla s těmito pohony závodit vedle tradičních spalovacích motorů. Tímto se chce soutěž posunout k udržitelnějším alternativám.

AlUla Camp: Bivak v prostředí nejstarší historie

Účastníci Rally Dakar budou mít možnost prozkoumat tisícileté archeologické lokality v okolí města AlUla, kde se také nachází bivak. Nový formát startovního tábora umožní účastníkům ponořit se do atmosféry historických památek postavených Nabatejci.

Dakar 2024 tak slibuje mnoho novinek a výzev pro závodníky. Zkrácení závodu na 12 etap může být kompenzováno náročnějšími trasami a novými pravidly.

Kamazy se opět nezúčastní. Dakar zůstane v Saúdské Arábii do roku 2029

Zajímavou zprávou pro fanoušky trucků je, že ruský Kamaz opět nebude na Dakaru startovat. Důvodem je samozřejmě ruská invaze na Ukrajinu.

Organizátoři potvrdili, že Rally Dakar zůstane v Saúdské Arábii dalších pět let. Země se stala nejen pořadatelem soutěže, ale i spolehlivým partnerem. Pořadatelé dokonce uvažují o rozšíření závodu do dalších arabských zemí, jako jsou Spojené arabské emiráty, Jordánsko a Omán, což by mohlo přinést více zajímavých tras a dobrodružství pro závodníky.

Konečné výsledky předchozího ročníku, Dakar 2023

Martin Macík skončil druhý v kategorii kamionů, což byl jeho nejlepší výsledek v této soutěži. Bylo to poprvé od roku 2007, kdy se Češi mohli radovat z umístění na stupních vítězů. Martin Prokop vyrovnal své i české maximum z roku 2019 tím, že skončil šestý v hodnocení automobilů. Mezi motorkáři dojel Martin Michek jedenáctý a zůstal o jeden stupínek za svým nejlepším výsledkem.