Dakar 2019: Macík nemusel vajíčka, měl sny o čertech a kluky nechává spát

Využili však nového pravidla a vrátili se do druhé poloviny soutěže.

Pět etap absolvovali v rámci takzvaného půlmaratonu s jinými kamiony, osobními auty a buginami SxS. V této klasifikaci skončili druzí. Po slavnostním defilé u cílové rampy si našel Martin Macík čas na odpovědi pro www.auto.cz.

V každém případě. Terén nebyl celkově extrémně náročný, ale duny byly někdy neskutečně vysoké a těsně před první polovinou je vystřídal kamenitý terén. Byla to totální rozbíječka, zejména na první polovině maratonské etapy. Nebyl problém udělat defekty pneumatiky. Pokud bychom měnili kola, nezbyly by nám na druhou část etapy. Pokud opravdu „topíte“ za účelem dobrého výsledku, tak to dost bolí. Ve volném dni se mi s nadsázkou řečeno zdálo o čertech při představě, jak mě bude všechno bolet. Taky se to splnilo. Ovšem právě takový by měl být Dakar, maratonská terénní soutěž. Myslím, že to pořadatelé letos zorganizovali dobře.

Tak bych to neřešil. Proto jsme v autě tři, abychom dělali každý svoji práci, kvůli které v autě jsme. Mojí povinností je točit volantem, navigátor František (Tomášek) čte pečlivě rozpis, upozorňuje mě, kam pojedeme a co mě čeká. Nesmí se splést, protože po jeho chybě může dojít k fatálním následkům. Mechanik zase rozumí autu do posledního šroubku a umí i v kabině a z mých postřehů odhadnout, co se může dít. Když jsme v páté etapě vážně poškodili pravé přední kolo, tak bychom to bez Lukáše (Kalanka) určitě neopravili. Všichni musíme být sehraní, protože máme pod sebou a hlavně za svými zády desetitunový kolos.

Ráno dostaneme od pořadatele snídani, což jsou hnusná vajíčka, která nejím. Takže se spokojím s nějakým pečivem a ovocem. Do auta dostaneme svačinu – malé brambůrky, trochu pití, nějaký párek, energetickou tyčinku, přesnídávku a ovoce si může vzít podle libosti. Většinou něco sezobneme na přejezdech mimo měřenou speciálu. Večer je klasická večeře ve velkém stanu od pořadatele. Samostatnou kapitolou je pití. V autě máme každý dvoulitrový bag většinou s vodou. Dáváme si do něj spíše iontové nápoje, které obsahují i nějaké cukry, aby si tělo na trati lépe poradilo s únavou. Povinností pro posádky kamionů je mít na osobu minimálně pět litrů vody na korbě, aby v případě nucené zastávky na trati člověk vydržel. My vozíme vody většinou čtyřicet litrů

Podle pravidel musí závodní kamion vážit minimálně 8,5 tuny, přičemž 4,6 tuny musí být na předek vozu. To je ovšem samotná „suchá“ váha bez posádky a paliva. Náš Franta, jak říkáme liaze¨, má základní hmotnost 8,9 tuny. K tomu je nutné připočíst přibližně tunu paliva a 250 kilo váhy posádky. V součtu tak vážíme pár set kilo nad deset tun. Za volantem musím mít tyhle skutečnosti náramně na paměti kvůli manévrování a rychlosti, protože brzdit takovou váhu není vůbec jednoduché.

Dvě rezervní kola, základní nářadí potřebné na opravu, rezervní tlumiče, turbodmychadlo, různé hadice, šrouby, spojky, matice. Klasickou bezpečnostní výbavu jako v osobním autě a také motorkářské brýle pro případ, že bychom rozbili přední sklo. S tím už máme také svoje zkušenosti a jednou jsme byli nuceni je použít.

Mechanik usne během pár kilometrů a nechám ho být, protože se na autě namaká v noci. Někdy spí také navigátor, který si musí večer před každou etapou udělat přípravu itineráře na další den. To zabere někdy hodinu, ale třeba taky dvě. Pokud nespíme, tak klábosíme o všem možném. Řešíme, co se nám ten den na trati povedlo, co jsme pro změnu zkopali, jaká je krajina, co dělají zdejší lidé. Záleží na momentální situaci. Jak už jsem řekl, každý máme svoje úkoly a povinnosti. O tom, že je asi děláme dobře, svědčí to, že jsme úspěšně v cíli letošního ročníku.

Big Shock Racing

Martin Macík (23. 4. 1989, 189 cm/90 kg, 7 startů, nejlepší výsledek – 5. v roce 2018).

František Tomášek (10. 8. 1982, 185 cm/90 kg, 4 starty, nejlepší výsledek – 5 v roce 2018).

Lukáš Kalanka (30. 4. 1989, 186 cm/70 kg, nováček).

Vůz Liaz 111.154

1.etapa 12. (12. celkově)2. etapa 6. (6.)3. etapa 5. (5.)4. etapa 2. (4.)5. etapa nedokončená v limitu

6. etapa 3. (3.)7. etapa 2. (2.)8. etapa 2. (2.)9. etapa 2. (2.)10. etapa 2. (2.)