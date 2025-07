Ojeté Porsche 924 v testu Martina Vaculíka: Podřadné porsche? Kupujte, dokud nestojí balík!

Model 924 většina motoristické veřejnosti vnímá jako takové to podřadné porsche sestavené z dílů VW. Až v posledních letech lidem dochází, že to bylo hlavně velmi dobře zkonstruované a poctivě vyrobené auto. Kupujte, než i ono bude stát majlant.

Kdo chce staré porsche, touží nejčastěji po typu 911, vyráběném od roku 1963. Silueta rychlého brouka, vzduchem chlazený šestiválec vzadu, cenovka dva miliony i za utahaný kus.

Stejné, ale nepasuje

Levnější model 924 se začal prodávat v roce 1976 a ve výrobě vydržel až do roku 1988. Od roku 1981 se přitom souběžně vyráběl širší nástupce 944, o kterém jsme zde (SM 36/2010) již kdysi psali. Pojízdný, ale hodně opotřebovaný kus s popraskanou palubní deskou koupíte za 4000 eur (100 000 Kč). Za 10 000 eur (250 000 Kč) už lze mít slušný exemplář, z nějž by s investicí dalších třeba 100 000 Kč měl jít udělat veterán bez estetických a technických vad. A za 15 000 eur (375 000 Kč) už můžete pomýšlet na model 924 S z posledních tří ročníků výroby, což je v podstatě technika novější 944 v užší karoserii – už i s celohliníkovým motorem Porsche 2,5 litru (110 či 118 kW). Výhodou modelu 924 proti jiným sportovním vozům stejného stáří je vynikající protikorozní odolnost, když od ročníku 1979 jsou karoserie kompletně a zcela neošizeně pozinkované. Dále dostupnost náhradních dílů, byť jejich často zmiňovanou záměnností se starými modely VW (jedničkový golf, poslední verze „brouka“) se neutěšujte. „V praxi člověk zjistí, že i k tomu, co Porsche na první pohled přejalo, si sednul jeho pracovitý inženýr a aspoň trochu to předělal. Takže třeba ty dveřní kliky jsou stejné jako z golfu, ale nesedí. Podobná story je motor. Všude se dočtete, jak pochází z dodávky LT nebo z Audi 100. Pravda je přitom taková, že jednotku vyvíjel Mercedes-Benz v době, kdy mu značka Audi patřila. Z tohoto motoru M118 pak skutečně vznikl agregát Audi EA831, používaný třeba v modelu 100 C2. Ale Porsche si do něj dalo jiné písty, vačky, ventily i hlavu a nasadilo kontinuální mechanické vstřikování Bosch K-Jetronic. Ve vozech VW jezdil vždy s karburátory a v žádném případě neměl na tu dobu velmi slušných 92 kW,“ vysvětluje Jan Marek, majitel a velký znalec modelu Porsche 924.

Moderní Porsche 924 by mohlo vypadat takto. Jak se vám líbí se světlomety z Taycanu? Jan Zajíc Design

Drahé, ale jsou

Takže na díly ze starých volkswagenů, což je klišé recenzí psaných od stolu, v praxi zcela zapomeňte. Nakupovat je budete buď v inzerci z rozebraných aut, nebo přímo v autosalonu Porsche. Tam jsou sice drahé, ale jsou. To majitelé jiných aut ze sedmdesátých let neznají. Málokterá značka se o své veterány tak stará. Před časem dokonce nechali znovu vyrobit 1000 kusů palubních desek, které stejně jako u většiny aut z této epochy chronicky praskají. Cenovka byla pro chudého zájemce vysoká, ale vzhledem k náročnosti opětovné výroby zcela specifi ckého dílu zcela přiměřených 45 000 Kč. S 924 to bylo tak, že Porsche vyvíjelo lehký sporťák pro koncern VW (prodávat se měl pod značkou Audi) jako konstrukční kancelář, což je veřejnosti méně známá, ale historicky zásadní role slavné stuttgartské značky. Volkswagen však ve chvíli, kdy už bylo auto téměř hotové, dostal strach. Potýkal se s fi nančními problémy a vyděsila jej ropná krize (1973). Milejší než začít auto vyrábět mu tak najednou byl odprodej připraveného projektu. Lidé od Porsche byli na malé kupé s pohonem transaxle naopak hrdí, a tak se logicky stali prvním zájemcem. Prostě jako by zedník stavěl pro někoho dům, a jelikož se mu povedl a majitel neměl peníze na dokončení, sám se do něj nastěhoval.