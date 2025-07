Estonská rallye po 1. dnu: Senzačně vede Solberg

V pátek ráno se před poledním servisem dvakrát se jely dvě zkoušky severně od centra soutěže v Tartu. Odpoledne se soutěž přesunula na jih na dva průjezdy úsekem Kambja a jednu krátkou silniční erzetu v Elvě.

Nejlepší den v životě

Po čtvrteční superspeciálce začal páteční program senzačním způsobem, když Oliver Solberg vyhrál dvě rychlostní zkoušky, v dalších dvou byl druhý a po pěti erzetách vedl celkové pořadí. „Snažím se jet co nejlépe, ale bez rizika. Vždycky ode mě dostanete skutečné emoce a vášeň, to není problém,“ dodal s odkazem na slzavou reakci na své první vítězství v erzetě. O šest sekund za ním se po dopoledním programu zeřadili tři mistři světa v pořadí - Ott Tänak, Kalle Rovanperä a Thierry Neuville, kteří se vešli do 1,2 sekundy.

Když se jezdci zakousli do odpolední porce kilometrů, zvýšil třiadvacetiletý Švéd svůj náskok na dvanáct sekund. Odstupy mezi jeho pronásledovateli se také mírně natáhly. “Bylo to strašně kluzké, udělal jsem několik chyb. Pořád se učím,” říkal v cíli erzety. Další zkoušku dokonce vyhrál a ačkoliv v závěrečné speciálce ztratil dvě sekundy, do dalšího průběhu soutěže jde s náskokem 12,4 sekundy. “Tenhle den měl být především o zábavě, ale nakonec to byl nejlepší den mého života. V autě jsem měl úžasný pocit. Chtěl jsem si trochu zadriftovat a užít si trochu zábavy. Nakonec z toho bylo několik vyhraných rychlostních zkoušek,” komentoval Solberg první den pobaltské soutěže.

Estonská rallye 2025 • Zdroj: FIA World Rally Championship

Tänak se nechce učit

Dvě vyhrané zkoušky a celý den a druhém místě, takový byl pátek v podání domácího matadora Ott Tänaka (Hyundai i20 N Rally1). “Způsob, jakým bych chtěl řídit auto, mi vůbec nešel. Jsem prostě moc starý na to, abych se učil nové triky. Když fungovala přední náprava, byl problém se zadní a zase naopak. Měl jsem potíže dostat se do správného rytmu. Udělal jsem všechno, co jsem mohl, tak jak to momentálně je,” zhodnotil Tänak své počínání.

Na třetím místě je aktuálně obhájce titulu Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), který má 14,2 sekundy ztráty na Solberga. Po vyhrané čtvrteční superspeciálce se v pátek dopoledne propadl na čtvrtou příčku, ale odpoledne si polešpil na třetí pozici. „Upřímně, byl to boj, podmínky se docela měnily. Z auta jsem měl dobrý pocit, ale občas jsem ztrácel rovnováhu uprostřed zatáčky, na tom musíme zapracovat. Uvidíme, co bude zítra,” uvedl Neuville.

O šest sekund za belgickým pilotem je na čtvrté příčce trojnásobný vítěz tohoto podniku Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1). “Dopoledne byla přinavost malá, ale odpoledne to bylo výrazně lepší. V podstatě maximum toho, co s tímto autem a pocitem jsme mohli dnes udělat. Žádné chyby, čistá jízda. Pořád tlačit na plyn. Čistěji už to být nemůže. Samozřejmě se pokusíme najít něco na zítřek, lepší pozice na trati nám pomůže,” nřekl v servisu Rovanperä.

Průběžné pořadí (po RZ8 z RZ20):

1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 1:06:33,4; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +12,4; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +14,2; 4. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +20,1; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +29,8; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +30,0; 7. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +41,4; 8. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:05,1; 9. Sesks, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +1:11,4; 10. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +1:30,0; 11. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +1:40,6; 12. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +2:54,3; 13. Linamäe, Morgan (Est., Irl./Toyota GR Yaris Rally2) +3:29,6; 14. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +3:54,8; 15. Joona, Vaaleri (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +4:00,3; 16. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally2) +4:01,3; 17. Kaur, Birjukov (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +4:07,1; 18. Heikkilä, Temonen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +4:09,4; 19. Jamamoto, Luhtinen (Jap., Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +4:20,4; 20. Nögene, Lesk (Est./Toyota GR Yaris Rally2) +4:46,6. Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Estonské rallye

Sobota 19. července - 7.23 RZ9 (21,45 km), 8.16 RZ10 (17,43 km), 9.54 RZ11 (21,45 km), 10.47 RZ13 (17,43 km), 14.05 RZ13 (11,15 km), 15.00 RZ14 (11,97 km), 16.35 RZ15 (11,15 km), 17.30 RZ16 (11,97 km), 18.51 RZ17 (1,76 km). Etapa celkem 125,76 km.

Neděle 20, července - 8.39 RZ18 (11,79 km), 9.35 RZ19 (24,20 km), 12.15 RZ20 (24,20 km). Etapa celkem 60,19 km.