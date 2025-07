Porsche vyrobilo miliontý vůz jedné řady. Teprve potřetí v historii!

Porsche loni zákazníkům dodalo 310.718 nových aut, díky čemuž si neochvějně drží pozici největšího výrobce sportovních aut na světě. Teprve potřetí v historii ovšem tahle automobilka z Zuffenhausenu nedaleko Stuttgartu vyrobila miliontý exemplář jedné ze svých modelových řad.

Zatímco legendárnímu Porschi 911 to trvalo 54 let, SUV Macan tuhle bájnou metu pokořilo za 12 let. Jubilantem se stal elektrický exemplář ve verzi Macan 4 ve světlém modrém laku Frozen, který zamíří k domácímu zákazníkovi.

Výroba Porsche Macan již od roku 2013 probíhá v továrně v Lipsku, která se postupně přeorientovala na produkci elektromobilů. Vedle nich ovšem značka chystá také spalovací provedení, pravděpodobně na platformě PPC, kterou používá Audi Q5. Z jeho první generace ostatně původní macan se spalovacími motory vycházel.

Z macanu se brzy po zahájení výroby stalo nejprodávanější porsche, když překonalo i o třídu větší SUV Cayenne. Tomu mimochodem pokoření hranice milionu aut trvalo 18 let. To však nic nemění na tom, že to byl právě tento model, který Porsche na začátku třetího tisíciletí zachránil.

Porsche Macan 4 - mezinárodní prezentace • Zdroj: Porsche

Zatímco v Evropě dnes koupíte pouze elektrické Porsche Macan, na některých trzích s méně striktní emisní politikou je k dispozici i původní model, který tvoří zhruba 40 procent prodejů této modelové řady a který od roku 2013 prošel již dvěma modernizacemi.

V Česku je v prvním pololetí nejpopulárnějším zástupcem značky Porsche zmíněný cayenne se 146 registracemi. Na druhém místě najdeme ikonické Porsche 911 (95 aut), bronzový je právě macan s 83 exempláři. Všechny jsou výhradně na elektřinu. Základní verze s pohonem zadních kol a výkonem 360 koní startuje na 2.071.286 Kč.

Zdroj: Porsche a SDA, video: Porsche