Připomeňte si rypadla a nakladače ze slovenské Detvy  

Značka Detvan dnes podle vlastních materiálů představuje sortiment výrobků a služeb v oblasti stavební a manipulační techniky. Poslední produkty této značky představují střední otočné nakladače a vysokozdvižné vozíky, včetně přídavných zařízení.

Historie podniku se začala psát v roce 1950, kdy byl položen základní kámen společnosti vytvářející součást národního podniku Tatra Kopřivnice. První výrobek - rypadlo Škoda D500, opustilo brány podniku v roce 1954. Výrobní program se postupně ustálil a tvořila jej výroba stavebních strojů a výrobků speciální techniky.

Za oficiální datum samostatného působení podniku je považován 1. leden 1955, kdy rozhodnutím ministra strojírenství ČSR začal podnik působit pod názvem Podpolianske strojárne (PPS) se sídlem ve slovenské obci Detva.

Do druhé poloviny padesátých let dvacátého století pak spadá začátek výroby širokého sortimentu sněhových fréz, pásových traktorů apod. V této době představovaly nosný produkt tehdejších PPS jednostranné sklápěče DC5 a DC5A na podvozku Tatra 147, vycházejícím z legendární modelové řady Tatra 111.

Na podvozky vozidel Tatra 111 pak byly od roku 1958 osazována lanová rypadla D-030. Na ně přímo navazovalo lanová rypadla D-031, D-032 a D-33a, která se ve výrobě udržela až do roku 1974 a byla postupně osazována i na podvozky modelových řad 138 a 148 kopřivnické značky Tatra.

Zásadní zlom v historii podniku představuje rok 1960, kdy byla spuštěna výroba hydraulického otočného nakladače HON 050. Základem tohoto nakladače byl podvozek se zadní řízenou nápravou a poháněnou přední nápravou. Pohonnou jednotkou byl motor Zetor o výkonu 31 kW. Nakladač o hmotnosti 7,45 tuny měl lopatu o objemu 0,5 ma mohl se pohybovat rychlostí do 20 km/h.

HON 050 byl prvním strojem svého druhu vyvinutým a vyráběným na území tehdejšího Československa. Evolucí z něj byly vyvinuty typy 051 a 053. Druhým jmenovaný byl k dispozici v provedeních s pohonem jedné nebo obou náprav.

Další rozšíření produkce a nabídky podniku PPS přinesl rok 1966, kdy byla zahájena výroba samohybného teleskopického univerzálního rypadla SATUR. Ta byla podobně jako nakladače nabízena v několika provedeních, ale od roku 1969 byla jejich výroba převedena do závodu Tisovec.

Sedmdesátá léta přinesla podobně jako předchozí desetiletí řadu novinek a velkých změn. V roce 1970 byl dokončen vývoj nakladače, který poprvé probíhal zcela v režii vlastního vývojového oddělení PPS Detva. Tímto strojem se stal robustní kolový nakladač UNC 151, který byl v osmdesátých letech vyráběn v pobočném závodě v Lučenci v počtu více než 400 kusů ročně.

Od roku 1974 nesou výrobky PPS Detva oficiálně značku Detvan a v závodě Tisovec se rozběhla výroba rypadel UDS 110. Ta byla dodávána na podvozcích nákladních vozidel Tatra nebo vlastním pásovém podvozku ze závodu Hriňová. Rypadla s označením UDS figurují v historii PPS Detva až do roku 1989.

Začátek roku 1978 přinesl změnu jména PPS Detva na Závody ťažkého strojárstva n.p. Detva. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let pak byla zahájena výroba prvního velkokapacitního kolového nákladače UNC 200, jehož modifikace UNC 201 se udržela ve výrobě až do roku 1998.

Počátek osmdesátých let pak přinesl spuštění spolupráce na projektu robotizace těžkého strojírenství. Nejúspěšnějším výrobkem se v této oblasti stal průmyslový robot OJ-10, kterého bylo ve spolupráci s EVO Nová Dubnica a ÚTK SAV Bratislava vyrobeno 250 kusů.

Polovina osmdesátých let přinesla tehdejšímu ZTS Detva vrchol v oblasti výroby, kdy obrat dosáhl 5,0 miliard Kč a zisk 1,5 miliardy Kč. Ve druhé polovině let osmdesátých se pak rozvíjí kooperace s výrobci se zahraničními výrobci. Podnik Detva začal s výrobou ocelových konstrukcí pro silniční válce Bitelli a v roce 1988 se přidala produkce komponentů pro firmu Hanomag.

Následkem prudkých politických zvratů na přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století došlo k řadě změn i v samotném podniku a ten se vrátil k názvu Podpolianske strojárne Detva, zkráceně PPS Detva. Na počátku devadesátých let se pak dále rozvíjela spolupráce s firmou Hanomag v oblasti výroby a vývoje nakladačů.

V první polovině posledního desetiletí dvacátého století se v nabídce PPS Detva vedle zavedených nakladačů postupně objevují teleskopické manipulátory TMK 80, TMKO 90, nakladače CET 300, 500, 700 a zemědělská zařízení. Výborným krokem se ukázala být výroba vysokozdvižných vozíků v licenci firmy CESAB.

Druhá polovina devadesátých let dvacátého století přinesla přeměnu státního podniku PPS Detva na akciovou společnost PPS Detva a.s. a její postupné začlenění do DMD Holding, a.s. Nestabilita na tradičních trzích a důsledky konverze speciální výroby vedly v roce 1997 k platební neschopnosti PPS Detva, a.s. a její transformaci na PPS Detva Holding a.s. Ta převzala provoz podniku včetně části dluhů.

Nízká míra flexibility na změněné podmínky a přetrvávající problémy se splácením závazků způsobily v roce 2002 opětovně neřešitelné ekonomické problémy, které vyústily v úpadek firmy a ukončení výroby vlastních strojů.

V září roku 2003 se společnost vrací pod obchodním jménem PPS Group a.s. Stěžejní výrobní program společnosti je zaměřen na výrobu komplexních svařovaných konstrukcí - rámů, ramen, výložníků, ostatních komponentů kinematiky a dalších ocelových konstrukcí pro renomovaných výrobců důlních, stavebních, manipulačních, lesních mechanismů a strojů. Doplňkovým výrobním programem je výroba přípravků.

Značka Detvan ovšem neměla zůstat pouhou součástí historie a v roce 2006 bylo rozhodnuto o jejím návratu na trh. O dva roky později byla představena prozatím poslední generace hydraulických otočných nakladačů HON 200 s moderním designem.

Detvan aktuálně tyto nakladače prezentuje v provedeních HON 200 Z a HON 200 T. Pro první jmenované má být charakteristická vysoká nosnost a enormní rypná síla. Druhá uvedená verze pak má navíc vynikat svou vysokou manévrovatelností v omezených prostorech.

Kromě hydraulických otočných nakladačů HON 200 se pod značkou Detvan na trh vrátila i široká paleta přídavných zařízení pro smykem řízené nakladače UN, UNO a UNC i vysokozdvižné vozíky PPS SV se vznětovými i zážehovými motory a nosností od 2000 do 3000 kg.

Detvan, PPS Group a.s.