Dodrží konečně Alfa Romeo své sliby? Chystá kladivo na BMW M4 s technikou Formule 1!

Alfa Romeo po příchodu nové generace aut v podobě sedanu Giulia a Stelvio chystá další novinku. V době módy SUV by se dal očekávat nějaký sourozenec Stelvia, místo toho ale Alfa hodlá zamířit do segmentu, který bohužel není takovým prodejním trhákem. Pracuje na Giulii kupé, která se má začít prodávat již příští rok!

O kupé odvozeném od sedanu střední třídy se hovořilo již před rokem , kdy se dokonce spekulovalo, že ho uvidíme na tehdejším ženevském autosalonu. K tomu nicméně nedošlo, a tak je otázkou, zda nyní kupé opravdu dostává reálnější obrysy, jak se zákulisní zdroje snaží tvrdit. Petrolheadi by takové auto totiž jistě ocenili, je ale otázkou, zda právě kupé Alfa Romeo právě teď potřebuje, přece jen by se našly jiné koncepce s větší šancí na prodejní úspěch. Co třeba sedmimístné SUV

Pokud se však Giulie kupé skutečně dočkáme, rozhodně se máme na co těšit. Italská konkurenci pro kupé typu BMW 4, Audi A5 či Mercedes-Benz C má totiž využít techniku vycházející z Formule 1, a to konkrétně systém rekuperace kinetické energie (ERS), který má pomoci se zvýšením výkonu i snížením spotřeby paliva.

Se zástavbou ERS se počítá u dvou motorů. V prvním případě pro dvoulitrový turbočtyřválec, v druhém případě pro 2,9litrový šestiválec z Giulie QV. Jestliže u dvoulitru systém pomůže s navýšením výkonu na 254 kW, šestiválec má díky ERS nabídnout až 471 kW, což už je na dostřel takovému Ferrari 488 GTB! Takové Audi RS 5 s jeho 331 kW by tak novinka strčila do kapsy.

Chystané kupé má tvarově navazovat na sedan Giulia, hlavní odlišnosti uvidíme hlavně na bocích a zádi, lišit se ale patrně bude i agresivnější příď. Dlouhé dveře mají usnadnit přístup na zadní sedadla, v tomto ohledu se hovoří o nečekané praktičnosti.

O novince se vzhledem k technice a velikosti zatím hovoří jako u Giulii kupé, sériová verze se ale s největší pravděpodobností bude jmenovat jinak. Spekuluje se využití historických označení Sprint nebo GTV.