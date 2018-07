Dovolená autem. Víte, jak se připravit a co si vzít s sebou?

Letní prázdniny jsou již v plném proudu, a tak už mnozí z nás vyráží na dovolenou. Zatímco jedni letí letadlem, velká část z nás vyráží autem. Na takovou cestu by se řidiči měli řádně připravit, protože je na dlouhých trasách může čekat spoustu nástrah. Jak se na ně připravit, názorně shrnujeme v přiloženém videu.

Pečlivá kontrola

Ještě před výjezdem na dovolenou bychom, zvlášť v případě, že máme před sebou tisíce kilometrů. Svépomocí lze zjistit stav a nahuštění pneumatik, funkčnost osvětlení nebo stav provozních náplní a kapalin. Neměli bychom zapomenout ani na termín technické kontroly, abychom v průběhu cesty nezjistili, že je auto nezpůsobilé k provozu. To samé platí i pro platnost řidičského průkazu.

Jestliže se rozhodneme vyrazit, doporučujeme nechat odborně zkontrolovat funkčnost elektrického zapojení a funkce jeho brzd. Odbornému servisu bychom měli též svěřit kontrolu systémů ESC a ABS tažného vozu, které spolupracují se systémem stabilizace přívěsů. Těmito systémy dnes bývají vybaveny mnohé vozy, řidičům pomáhají se zmírněním kmitání přívěsu nebo eliminováním vlivu bočního větru.

Příprava cesty

Nedílnou součástí příprav na dovolenou je i. Při její přípravě bychom však neměli myslet jen na ujetí co nejdelší vzdálenosti v co nejkratší době nebo na zajímavá místa podél cesty, ale také na nutné přestávky pro odpočinek a relaxaci.

Při cestě do zahraničí bychom si měli také. V zemích Evropské unie je sice spousta pravidel stejných, některá pravidla pro přednost nebo povolené rychlosti se ale napříč kontinentem liší. Nad rámec povinné výbavy bychom s sebou měli přibalit i tažné lano nebo pracovní rukavice.

Správný posaz

Na dlouhých cestách je ještě potřebnější, která je základním prvkem bezpečnosti. Řidič by měl sedět tak vysoko, aby mu mezi stropem a hlavou zbylo místo na pěst. Důležitou roli hraje i nastavení výšky horního uchycení bezpečnostního pásu. To by mělo být spíš níže než výše, aby pás šel přes rameno, nikoliv kolem krku. Hlavová opěrka by pak měla být nastavena tak, aby byla co nejblíže hlavě řidiče a její vrchní hrana byla ve výši temene hlavy nebo lehce nad ním. Tato pozice totiž minimalizuje riziko poranění krční páteře v případě nehody.

Odborníci rozhodně nedoporučují extrémní polohy – ať už moc blízko u volantu, nebo naopak daleko od něj. Správné není ani ležení za volantem, řidič by měl vždy zaujmout vzpřímenou polohu těla.

Video

Děti a domácí mazlíčci

Při cestě na dovolenou byste rozhodně neměli zapomínat na. Dle platné legislativy lze převážet děti do 150 cm a 36 kg výhradně v zádržném systému. Pokud se dětská autosedačka umisťuje na přední sedadlo proti směru jízdy, musí být vždy vypnut airbag spolujezdce a přizpůsobena výška uchycení pásu. Při užití sedačky orientované po směru jízdy je naopak lépe airbag aktivovat. Nejbezpečnější místo pro přepravu dětí je ovšem na zadním sedadle.

by pak rozhodně neměly jezdit bez bezpečnostního pásu. Mnoho žen se bojí, že pás nenarozenému dítěti může ublížit, opak je ale pravdou - pokud je bezpečnostní pás připoután správně, ochrání matku i dítě. Jak na to?

Spodní popruh bezpečnostního pásu se musí vést co nejhlouběji pod břichem, popruh vedoucí šikmo vzhůru pak musí směřovat vedle břicha a procházet středem hrudníku. Pás však nesmí sklouznout z ramene. Pokud těhotná žena sama řídí, mezi břichem a volantem musí zůstat maximum prostoru. Sedí-li na sedadle spolujezdce vpředu, mělo by být posunuté co nejvíce dozadu. Stejně jako u dětí v autosedačkách ovšem i v tom případě platí, že vhodnější je přepravovat nastávající maminky na zadních sedadlech.

A jak si poradit při? Rozhodně by neměla mít možnost volně se pohybovat po interiéru. Pro menší je tak třeba použít speciální boxy s tím, že by měly být položeny na podlaze. Pro větší zvířata (např. psy) pak existují zádržné systémy, jimiž lze zvíře bezpečně připoutat podobně jako člověka bezpečnostním pásem.

Správné rozmístění nákladu

Jízda na dovolenou klade též velké nároky na prostor pro zavazadla, zavazadelník tak bývá využit do posledního místečka. Ač se to nezdá, řidič by měl myslet na, protože jejich rozvržení může mít vliv na chování vozu.

Nejtěžší věci se nakládají jako první a umisťují se na podlahu za opěradla zadních sedadel, aby příliš neměnily těžiště vozidla a minimalizoval se tak vliv zatížení na jízdní vlastnosti vozu. Vždy je také žádoucí dodatečné zajištění zavazadel proti pohybu, třeba pomocí popruhů či sítí s využitím ocelových ok v zavazadlovém prostoru.

Mnohdy se stává, že toho na dovolenou bereme s sebou tolik, že se všechna zavazadla do kufru už nevejdou. Pokud se rozhodneme převážet bagáž i v kabině, měli bychom přepravovaná zavazadla umisťovat výhradně na podlahu. Už při položení na zadní sedadla se přepravované věci mohou stát v případě nehody nebezpečnými, stejně tak v případě jejich položení na zadní plato. Tam by se věci vůbec umisťovat neměly.