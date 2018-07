Dutch TT 2018: Třídu Moto2 ovládl suverénní Francesco Bagnaia

Nedělní dopolední zahřívací tréninky na nizozemskou Tourist Trophy, která se konala tradičně v, tedy na okruhu v Assenu, vyhráli Marc Márquez (MotoGP), Marcel Schrötter (Moto2) a Arón Canet (Moto3). Celý víkend bylo nádherně, žádné drastické změny počasí se neudály. A jak probíhaly a dopadly závody?

Moto2

Niki Tuuli si ze včerejšího drsného pádu, kvůli kterému musela být zastavena kvalifikace rudou vlajkou, odnesl zranění levé ruky a na startu dnešního závodu logicky chyběl. Červený praporek však ignorovali Iker Lecuona a katalánský vítěz Fabio Quartararo, takže se na roštu posunuli o tři místa vzad.

Po startu závodu Moto2 vypsaného na 24 kol se v čele objevil Francesco Bagnaia, kterého následovali Marcel Schrötter a Luca Marini před oběma muži Marca van der Stratena (Mirem a Álexem Márquezem). Brzy havaroval Danny Kent, mistr světa Moto3 z roku 2015. Zatímco Mir postupoval dopředu, Schrötter s Marinim příčky ztráceli, pole se však přelévalo. Brzy byl Marcel znovu druhý, za sebou měl oba kalexy Marc VDS. Bagnaia ostatním lehce odskočil. Pátý jezdil Lorenzo Baldassarri.

Havaroval Stefano Manzi a chvíli po něm Xavi Vierge. Zatímco Stefano spíšena konci pole, Xavi umí Top 5 i pódium. Baldassarri brzy dostihl trojici před sebou a vyřídil ji, přesně v polovině závodu se dostal až na druhou příčku. Álex Márquez navíc udělal chybku a „Balda“ to měl snadnější, lehce odjel. Mir se také neudržel vpředu a předjel jej Fabio Quartararo, dostal se na páté místo a brousil si zuby na Schröttera, jehož po několika výměnách pozic zdolal. A najednou byl druhý, protože pozávodil rovněž mladšího Márqueze a... Baldassarri zažil sportovní tragédii, protože mu praskla zadní pneumatika. To se v silničních motorkách opravdu stává málokdy. Zajel si pro novou, ale pochopitelně už neměl šanci ani na body.

„Pecca“ dnes nikdo nestíhal, vedoucí jezdec průběžného pořadí vyhrál šestou GP v kariéře a čtvrtou v Moto2, všechny letos. V Quartararovi, zatímco Marcel Schrötter si na svoje první pódium v životě musí počkat, dorazil za Álexem Márquezem čtvrtý. V této sezóně ale jezdí stabilně v Top 10, pokud nepadá.

1. Francesco Bagnaia 144, 2. Miguel Oliveira 128, 3. Álex Márquez 110, 4. Lorenzo Baldassarri 93, 5. Joan Mir 75...

Moto3

Vedení v závodě, který byl vypsán na 22 okruhů, se po zhasnutí červených světel ujal bez problémů Jorge Martín před oběma tyrkysovými stroji týmu Leopard, tedy Bastianinim a dalla Portou. Martín zajel včera 14. pole position, nikdo jich v Moto3 nemá více. Jenže Marco Bezzecchi, lídr seriálu, kterému se v ranním warm upu kouřilo z KTM, se nenechal zahanbit a rychle se dostal za Martína. Dopředu se prokousával i Canet, Martín však mohl ujíždět. O páté místo bojoval John McPhee.

Canet ťukl do zadního kola Bezzecchiho, ale jeho honda se jen rozvlnila. Po chvíli se dostal před něj a měl chuť dokonce vyhrát. Také se brzy vyhoupl do čela. První pětka jela pohromadě, před ostatními měla ale náskok. Vedení ze ujal Bezzecchi. Rozdávaly se penalizace za zkracování trati, ale naštěstí se netýkaly vedoucích závodníků. Na čele se ukázal i McPhee, který měl opět po delší době svůj den (dosud byl 5x na pódiu, vyhrál v deštivém Brně 2016). Stíhačku ovšem předvedl náš Jakub Kormfeil, který už vedl druhou grupu se zhruba šestisekundovým mankem, jezdil tedy šestý, pak jej předjel dalla Porta.

Jorge Martín využil dvě kola před cílem předjíždění domácího van de Lagemaata o jeden okruh a ostatním se odtrhl. Už ho nikdo nedohnal, jako první v Moto3 vyhrál v Assenu z prvního místa na roštu. McPheemu nebyl dopřán další úspěch, v rychlé zatáčce si ustlal. V posledním kole havaroval ještě Bezzecchi, byly to jediné dva pády v celém závodě. Canet zdolal takřka na čáře Bastianiniho a radoval se ze stříbra. Jakub Kornfeil podlehl nakonec ve své velké skupině Jaumemu Masiovi a do cíle dorazil pátý, grupa měla ztrátu 10 s. Martín se také dostal do vedení v průběžném pořadí šampionátu jezdců.

Dutch TT Moto3 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Jorge Martín Honda Del Conca Gresini Moto3 37:56,485 min 2. Arón Canet Honda Estrella Galicia 0,0 +0,665 s 3. Enea Bastianini Honda Leopard Racing +0,718 s 4. Jaume Masiá KTM Bester Capital Dubai +10,842 s 5. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP +10,953 s 6. Lorenzo dalla Porta Honda Leopard Racing +11,321 s 7. Darryn Binder KTM Red Bull KTM Ajo +11,343 s 8. Gabriel Rodrigo KTM RBA BOÉ Skull Rider +11,737 s 9. Fabio di Giannantonio Honda Del Conca Gresini Moto3 +11,756 s 10. Nicolò Bulega KTM Sky Racing Team VR46 +11,777 s

1. Jorge Martín 105, 2. Marco Bezzecchi 103, 3. Fabio di Giannantonio 91, 4. Enea Bastianini 84, 5. Arón Canet 81...