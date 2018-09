Elektrická Audi budou potřebovat k plnému nabití méně než 12 minut

Nedávno odhalené Audi SUV e-tron, první elektrický crossover ingolstadtské značky, který se již vyrábí, je dle vyjádření automobilky schopný nabít své akumulátory s využitím rychlonabíjecí stanice s výkonem 150 kW za pouhých 30 minut. Akumulátory se však nenabíjí na 100 % své kapacity, ale na osmdesát. S rostoucí kapacitou se totiž zvyšuje elektrický odpor baterky, což by při nabíjení do plné kapacity čas výrazně prodloužilo. Navíc nabíjení na 100 % není pro životnost lithium-iontových akumulátoru úplně vhodné.

Rychlonabíjecí stanice, o níž je v tomto případě řeč, patří do sítě stanic vzniklých ze spojení automobilek Audi, BMW, Ford a Mercedes-Benz. Již nyní je stanice schopná dobíjet baterku elektromobilu výkonem až 350 kW. Naráží však na limity dané současnými akumulátory, které takto velký nabíjecí výkon nezvládnou.

Očekává se, že uvedená technologie baterek by měla být k dispozici už v roce 2020. Na základě toho Audi prohlásilo, že zmíněných dvanáct minut nabídne ve svém voze GT e-tron, který bude po e-tron SUV a A3 e-tron třetím elektrickým modelem značky.

Pokud by se podařilo dobu nabíjení zkrátit na uvedený čas, výrazně by to zlepšilo uživatelskou přívětivost elektromobilů. Neboť natankování prázdné nádrže na jejích 80 procent objemu netrvá o moc kratší čas (Audi uvádí 7 minut včetně placení). Otázkou je, jak se s tím popere elektrická infrastruktura. V případě rychlonabíječek se počítá s tím, že budou pracovat s velkým vlastním akumulátorem elektrické energie, který by ji ze sítě odebíral v době, kdy je obecně malý odběr ( například v nočních hodinách). Posléze by ji vydával při nabíjení vozidel. Otázkou je, jak by to celé vypadalo v praxi. Otazník také visí nad životností akumulátorů schopných se dobíjet výkonem 350 kW.

Jen doplníme, že podobný závazek si dalo také Porsche u svého připravovaného elektromobilu Taycan, který má na trh dorazit v roce 2020. Porsche slibuje nabíjení za dobu odpovídající přibližně 15 minutám a zároveň dojezd auta skvělých 400 km. Tak uvidíme…