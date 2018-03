Elektrická budoucnost BMW: Dva elektromobily potvrzeny pro rok 2020  

Elektromobilita je téma, které rezonuje automobilovým světem. BMW sice již od roku 2013 nabízí čistě elektrický hatchback i3, od té doby ale expanzi v této oblasti zastavilo a zaměřovalo se spíše na rozšíření nabídky plug-in hybridů. Nyní se však k myšlence nových elektrovozů vrací.

Předseda představenstva automobilky Harald Krüger na letošní výroční konferenci potvrdil příchod hned dvou nových elektromobilů v roce 2020. Zatímco prvním je elektrické SUV na bázi X3, o němž se spekuluje již delší dobu, druhým je nově oznámený model i4.

Dosud se spekulovalo o tom, že případná novinka divize BMW i ponese označení i5 , Krüger ale nyní o ní hovoří jako o modelu i4. Má jít o elektrický sedan, který bude vycházet z loňské studie i Vision Dynamics . Podobně jako třeba u i8 by přitom mělo platit, že koncept má sériové verzi už hodně blízko.

prozradil Krüger o chystané novince. Využít má lithium-iontové baterie, přičemž postavena bude na nové architektuře umožňující zástavbu elektrického, hybridního i konvenčního pohonu. Pátá generace techniky má být navíc pro BMW výhodnější i z hlediska nákladů, čtvrtá generace je příliš drahá, a tak se nevyplatí ji užívat ve velkých objemech.

Připravovaná elektrická verze X3 by pak mohla nést označení iX3. Půjde o první elektromobil BMW na bázi nějakého sériového modelu, do budoucna však bude takových aut více. Od roku 2020 bude možná zástavba elektrického pohonu do všech nabízených modelů mnichovské značky. Elektrovozy tak už nebudou jen speciálně postavenými modely jako i3. BMW jde v tomto ohledu proti trendu, konkurence naopak elektrovozy chystá jako účelně navržené novinky přizpůsobené tomuto druhu pohonu, tedy něco, čím BMW v segmentu začínalo.

Elektrické SUV má nabídnout dojezd asi 480 kilometrů, což mu má stačit proti Audi e-tron, Jaguaru I-Pace či Mercedesu EQC, které se dají považovat za potenciální konkurenci. První náznak BMW iX3 prý už uvidíme na nadcházejícím autosalonu v Pekingu, kde se elektrické SUV představí ve formě konceptu blízkého sériovému autu.