Ferrari Dino 246 GT, které vlastnil Keith Richards z Rolling Stones, míří do aukce

Goodwood Revival se stane místem, kde společnost Bonhams již 8. září letošního roku v rámci své aukce nabídne několik desítek vzácných, luxusních, sportovních i závodních automobilů.

Mezi největší hvězdy aukce Bonhams Goodwood Revival Sale se má zařadit stříbrné Ferrari Dino 246 GT , jehož prvním majitelem byl slavný rockový kytarista Keith Richards, který je zakládajícím a stále aktivním členem skupiny Rolling Stones.

Keith Richards si toto elegantní dvoumístné kupé, před jehož zadními koly je usazen atmosférický vidlicový šestiválec o objemu 2,4 l, pořídil v únoru roku 1972. Automobil ve specifikaci pro severoamerický trh si skutečně užíval a tři roky po jeho pořízení si jej z Kalifornie nechal převézt do Londýna.

Alan Dunn, manažer Rolling Stones, na tento vůz zavzpomínal a uvedl, že v sedmdesátých letech kapela na svých evropských turné cestovala letadlem, ale Keith Richards, který se vyhýbal létání kdykoli mohl, se mezi jednotlivý koncerty přemisťoval právě v tomto Ferrari Dino 246 GT.

Keith Richards ve svém stříbrném kupé ujel kolem 25.000 mil (zhruba 40.000 kilometrů) než jej v roce 1986 prodal do jedné prestižní soukromé sbírky v Japonsku. Její součástí byl tento vůz až do roku 2014, kdy zamířil do Evropy, kde jej v aukci pořádané v Monaku získal Liam Howlett, spoluzakladatel britské hudební skupiny The Prodigy. V jeho vlastnictví došlo v roce 2015 k renovaci motoru a v následujícím roce jej získal jeho prozatím poslední majitel.

Ferrari Dino 246 GT, které má ve své historii dva slavné hudebníky, je nyní stále ve vynikajícím stavu a podle materiálů společnosti Bonhams má najeto celkem kolem 30.000 mil (přes 48.000 km). Očekává se, že díky svému stavu a historii se tento vůz vydraží za částku mezi 300.000 až 400.000 Kč (kolem 8.600.000 až 11.000.000 Kč).