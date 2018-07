Finská rallye v cíli: Tänak byl suverénní a vyhrál  

Úřadující mistr světa Francouz Sebastien Ogier (Ford) skončil na pátém místě. Vedoucí jezdec průběžného pořadí MS Belgičan Thierry Neuville (Hyundai) dojel až devátý a v průběžném pořadí se jeho náskok na Ogiera zmenšil o šest bodů na aktuálních 21.

Závěrečný den čekala na účastníky soutěže etapa se čtyřmi rychlostními zkouškami v celkové délce 45,72 kilometrů. Součástí také vzdálenosti byl i závěrečný měřený test, který se nazývá Power Stage a prvních pět jezdců v cíli této zkoušky získává bonusové body od pěti do jednoho.

Lappi to „rozvěsil“

Tänak vedl od deváté rychlostní zkoušky (z celkových 23). Do závěrečného dne finské soutěže vstupoval s převahou 39 sekund na druhého v pořadí Nora Madse Ostberga (Citroën) a tomu přizpůsobil i taktiku na začátku poslední dne. „Snažím se jet dost opatrně. Riziko defektu je sice na hladkém povrchu malé, ale hodně to klouže. Bylo mi líto, když jsem viděl Lappiho,“ hlásil Tänak.

Estonec narážel na finského mladíka Esapekku Lappiho (Toyota). Domácí jezdec byl po prvním dnu osmý, po sobotě se vyšplhal na čtvrtou příčku, ale soutěž pro něj skončila hned na začátku závěrečné etapy Finské rallye. „Byl jsem moc široký v rychlém úseku a pravým zadkem trefil nějaký pařez. To nás roztočilo a pak už nešlo nic dělat. Rozpis byl v pořádku. Auto je bohužel moc poškozené,“ řekl Lappi ke své nehodě.

Video

Zpátky však na absolutní špičku pořadí, kde Tänak dokázal, kdo byl letos na severu Evropy jasným pánem. Vyhrál závěrečnou rychlostní zkoušku soutěže a z celkového počtu 23 měřených testů Finské rallye, byl nejrychlejší ve dvanácti! „Nemohu si stěžovat, mám za sebou perfektní víkend. První den byl náročný, ale pak už jsme jen navyšovali náskok. Pokud jde o vývoj celkového pořadí v šampionátu, uvidíme, jak dopadneme. Ještě je před námi pět soutěží,“ prohlásil Estonec, jenž si pojistil průběžné třetí místo v MS.

Stříbrný boj pro Ostberga

Po havárii Lappiho na sebe poutal největší pozornost souboj o druhé místo mezi Ostbergem a třetím Finem Jari-Matti Latvalou (Toyota). Do závěrečné Power Stage vstupoval prvně jmenovaný s převahou 2,5 sekundy a svůj náskok navýšil na 2,8 sekundy. Pro norského pilota jsou to letošní první stupně vítězů a tím pádem také nejlepší výsledek v mistrovství světa 2018.

„Nemohu tomu uvěřit, hodně to pro mě znamená. Jsem moc rád, že jsem zase na špičce. Jari jel skvěle, já musel na to šlapat až do posledních metrů. Málem jsem doplatil na přehnanou snahu. V sobotu večer jsem se díval na onboardy (záběry kamery z auta) a udělal nějaké změny v rozpisu. To nebyl dobrý nápad. Pro další průjezd jsme to opravili s navigátorem zpátky a bylo to tak lepší,“ řekl Ostberg.

Ovšem ani třetí Latvala se netvářil v cíli zklamaně. Poprvé od poloviny ledna se znovu podíval po šesti měsících na stupně vítězů. „Nevím, kde zůstaly ty necelé tři sekundy, které mi chyběly na Madse. Možná jsem lehce zpomalil při pohledu na Lappiho stojícího mimo trať. V dalších erzetách jsem na to šlapal a místy jel i na šestku, což ani nebylo v rozpise. Na poslední zkoušce to byl úžasný pocit. Po závěrečném skoku do cíle to byl nejhorší dopad, co jsem kdy měl. Naše auto letělo asi padesát metrů,“ uvedl Latvala.

Ogier chtěl víc

Stranou pozornosti v boji o vítězství a stupně vítězů na Finské rallye, se odehrával nenápadný, avšak hodně důležitý souboj. A to o body, které mohou rozhodovat o titulu mistra světa. Před začátkem rallye měl vedoucí Belgičan Thierry Neuville (Hyundai) náskok 27 bodů na druhého v pořadí Francouze Sebastiena Ogiera (Ford).

Neuville se hned od začátku soutěže propadl na konec první desítky. Na páté zkoušce opravoval rozpis, přehlédl odbočku a ocitl se na chvíli v příkopu. Poslední den si polepšil o jednu příčku na deváté místo. Za to bral dva body a další dva za čtvrté místo na závěrečné zkoušce (Power Stage). Celkově však byl víkend ve Finsku jeho nejhorší letošní výsledek. „Byl to pro nás náročný víkend, protože jsme neustále jeli mezi prvními na trati a čistili soupeřů povrch tratě od přebytků prachu. Ogier měl v tomto směru výhodu a navíc ho kolegové pustili před sebe,“ prohlásil Neuville.

Obrýlený Belgičan narážel na situaci, kdy jezdec továrního týmu Ford Teemu Suninen přijel do jedné časové kontroly o dvě minuty později. Za to inkasoval dvacet sekund penalizace, která ho odsunula v konečném pořadí za Ogiera.

Francouz jel s novými aerodynamickými prvky na zadní části své Fiesty WRC, ale potýkal se s vyvážením svého vozu a chybělo mu více rychlosti. Na závěrečné Power Stage chtěl urvat nějaké body, ale nakonec zde skončil o několik tisícin sekundy až šestý, což nestačilo na zlepšení jeho konta. „Na jedenadvacáté zkoušce jsem si ověřoval rozpis pro Power Stage. Dal jsem potom do toho vše, ale chybělo mi opravdu málo. Celý víkend bylo moje nasazení stoprocentní. Alespoň se o něco zlepšila situace v šampionátu,“ hodnotil svou pozici pětinásobný mistr světa. Své manko však ve Finsku snížil z 27 na 21 bodů. Do konce mistrovství světa zbývá ještě před soutěží a boj o titul tak zůstává i nadále otevřený.

Rovanperä bojoval statečně

Výkon zasluhující potlesk, předvedl ve Finsku domácí Kalle Rovanperä. Teprve sedmnáctiletý jezdec továrního týmu Škoda Motorsport startuje letos s vozem Fabia R5 v mistrovství světa v rámci klasifikace vozů WRC 2. V sobotu odpoledne figuroval v tomto hodnocení na prvním místě s náskokem 54 sekund. Pak však prorazil tlumič levého předního kola kapotu a Fin ztratil v jedné zkoušce 3:42 minuty.

Propadl se tak na čtvrté místo ve WRC 2, ale přesto nerezignoval. Poslední den vyhrál v rámci WRC 2 všechny čtyři zkoušky. Na soupeře před sebou zlikvidoval manko 44 sekund a pouhých 1,9 sekundy ho dělilo od stupňů vítězů. „Před startem první erzety jsem byl trochu zneklidněný z toho, co se mi přihodilo včera. Povedlo se mi však hned stáhnout hodně na své soupeře. Původně to nevypadalo, že bych mohl náskok Greensmitha vymazat, ale nakonec moc nechybělo,“ konstatoval Rovanperä v cíli.

Konečné pořadí Finské rallye:

1. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC)) 2:35:18,1; 2. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 WRC) +32,7; 3. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +35,5; 4. Paddon, Marshall (N. Zél., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:35,6; 5. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +2:15,0; 6. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +2:19,2; 7. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta WRC) +2:29,5; 8. Breen, Martin (Ir., Brit./Citroën C3 WRC) +3:08,4; 9. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +3:51,8; 10. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé) +8:37,4; 11. Pietarinen, Raitanen +10:00,3 (1. v kategorii WRC 2); … 14. Rovanperä, Haltunen (Fin./Škoda Fabia R5) +12:37,1 (4. v kategorii WRC 2).

Průběžné pořadí (po 8 z 13 rallye):

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 153 bodů; 2. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 132; 3. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 107; 4. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 70; 5. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 60; 6. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) 57; 7. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 55; 8. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 52; 9. Ostberg (Nor./Citroën C3 WRC) 48; 10. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 43; 11. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 39; 12. Paddon (Nový Zéland/Hyundai i20 Coupe WRC) 34; 13. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 32; 14. Loeb (Fr./Citroën C3 WRC) 15; 15. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 11; 16. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 7; 17. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 18. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 2; 19. Peiniažek (Pol./Škoda Fabia R5) 2; 20. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1; 21. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 1; 22. Lefebvre, (Fr./Citroën C3 R5) 1.

Týmy: 1. Hyundai Shell Mobis WRT 228; 2. M-Sport Ford WRT 202; 3. Toyota Gazoo Racing WRT 201; 4. Citroën Total Abu Dhabi WRT 153.

Vedení v soutěži: Ogier 54; Tänak 36, Neuville 34, Sordó 9, Mikkelsen 6; Ostberg 4, Meeke 3; Loeb 3, Paddon 2.

Vyhrané RZ: Tänak 43; Neuville 29, Ogier 20, Lappi 12; Latvala 8, Meeke 7, Sordó 6, Loeb 6, Mikkelsen 6, Evans 4, Ostberg 4, Breen 3, Paddon 3, Suninen 3.

Výsledky jsou neoficiální.

Devátým podnikem mistrovství světa 2018 bude Německá rallye (19.-22. srpna).