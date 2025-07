TEST Ford Capri AWD Premium (250 kW) – Šmrncovní elektro pro rodinu

Když se řekne Ford Capri, nám, fanouškům starých kriminálek, se nevybaví nikdo jiný než Bodie a Doyle a jejich sporťák se čtveřicí kulatých světlometů vpředu a pohonem zadních kol. Návrat modelu Capri do nabídky Fordu tak byl spojen s velkým očekáváním, i když jsme už od začátku tušili, že půjde o elektromobil na platformě MEB koncernu Volkswagen.

Zkusme se však oprostit od minulosti a na nové capri se podívat co nejvíc nezaujatýma očima. Samo o sobě to je totiž docela hezké auto – navzdory hrozně vysoké dolní lince oken a z ní působící vizuální masivnosti. Nebo rovnou otylosti?

Líbí se mi silueta kupé, byť je posazená o pár desítek centimetrů výš, vystouplé kraje kapoty i černé panely opticky spojující přední i zadní lampy. Také „ležící závorky“ předních a zčásti i zadních světel jsou zajímavé a vzadu cením jak párové mlhovky i couvačky, tak i umístění třetího brzdového světla právě do panelu mezi lampami.

Myslím si však, že v zadních rozích by šlo využít potenciálu, který tak velká plocha svítilen nabízí, po designové stránce mnohem lépe. Proč třeba není to třetí brzdové světlo protažené až k obrysovkám? Proč není blinkr zajímavěji zakomponován do lamp, např. v podobě dlouhé linky pod horními obrysovkami s tím, že by brzdily ty „ležící závorky“ vespod?

První jízda s novým Fordem Capri: Staré jméno se v nové době neztratí Richard Herbich Novinky

Takovýchto otázek mám hromadu a odpověď na ně nejspíš bude v úspoře nákladů, která je ostatně principem existence fordů ID.4 a ID.5, resp. Volkswagenu Ranger či Transit. Vlastně jsem docela zvědavý, jak bude vypadat příští generace crafteru…

Dost ale spekulací, pojďme za volant capri. Dveře tu otevírají klasické kliky a po usednutí za volant si nelze nepřipadat jako v kokpitu díky tvarování palubní desky a navazujících panelů na středové konzole i dveřních výplních. Dokonce si přijdu, že sedím nízko, obklopen autem. To je ale dané spíš vysokou dolní linkou oken, než že bych seděl skutečně nízko, protože v podlaze je pořád baterie. Líbí se mi také optické skrytí výdechů ventilace, design čalounění sedaček či možnost prodloužení sedáku.

Ford, nebo Volkswagen?

Prostornost interiéru ani zdaleka neodpovídá masivnosti auta zvenčí. A to až do té míry, že se za volantem – zčásti i právě tím vizuálně zajímavým obklopením palubní deskou – cítím stísněně. Na zadních sedačkách je to lepší, místa je dost na nohy i hlavu, ale zase mi tady vadí prosklená střecha, která nemá roletku. Tedy, vadila by mi, kdybych seděl vzadu a venku bylo slunečno.

Protože se jedná technicky o volkswagen, interiér má všechny jeho nevýhody. To znamená třeba jen dva ovladače oken na řidičových dveřích; chcete-li stáhnout zadní okna, musíte dotykovým přepínačem přepnout, která okna tlačítka ovládají. Fajn je aspoň to, že když to zapomenete přepnout zpátky, po čase se ovladač sám přepne zpátky na přední okna.

Ford Capri | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Stejně jako u elektrických volkswagenů fungují také „tlačítka“ na ramenech volantu. Většina jich tu není dotykových, nýbrž na ně musíte prstem zatlačit a ony se pak zmáčknou a krátce zavibrují. Tohle je věc, o které už sám Volkswagen uznal, že je slepá ulička.

Všechno přes displej

Naopak se mi velmi líbí minimalistický přístrojový štít, který je totožný s tím ve volkswagenech či třeba škodovkách Enyaq a Elroq. Jen má font Fordu, stejně jako infotainment. Ten je ale inženýry Fordu upraven o hodně víc – všimněte si třeba zkratek na horním konci displeje, které jsou velmi užitečné např. pro to vypínání některých jízdních asistentů.

Ford Capri • Zdroj: Ford

Vnitřnosti jsou ale stoprocentně od Volkswagenu – či snad spíš od Škodovky, protože tu naštěstí je trvale zobrazený panel ovládání klimatizace. To je nejméně špatné řešení, když už musíte klimu nacpat do displeje. Taky se displej dá posouvat v několika pozicích a pod ním je odkládací prostor, který tak snadno zakryjete očím nenechavců.

Naopak dvě šachtičky pro odložení mobilu nejsou šťastným řešením. Pogumovaný prostor pro odložení mobilu je skvělá věc, ale z šachtičky se telefon obtížně vytahuje. Navíc tu není žádné chlazení, takže se mobil silně zahřívá nejen při bezdrátovém nabíjení, ale i když ho položíte vedle, a tedy nenabíjíte, a bezdrátově připojíte Android Auto.

Ford Capri | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Spolehlivost tohoto spojení je zase typicky forďácká, tedy bídná, a tak jsem to odpojil a prostě nepoužíval. Naopak navigace má vnitřnosti Volkswagenu, který se nám snaží už dlouho namluvit něco o virtuálních asistentkách Ida (či v případě Škodovky Laura), ale když chcete hlasem zadat adresu do navigace, nemůžete říct „Nárožní 2, Praha“, nýbrž přesně „Praha, Nárožní ulice 2“. Pokud to uděláte jinak, odpověď zní „Jejda, tohle zatím neumím“.

Prostornost zadních sedaček jsem zmiňoval – je velmi dobrá – a kufr na tom je podobně. Na délku u podlahy sice nemá metr, na šířku mezi podběhy však ano. Líbí se mi také dvoudílná falešná podlaha, díky které lze něco naložit k opěradlům zadních sedaček a pořád mít přístup dospodu třeba pro nabíjecí kabel, nebo jednu z částí falešné podlahy použít jako oddělovač. Plusem jsou také lampičky po obou stranách a dostatečně velké háčky na tašky.