FlixBus ve svých autobusech nabízí zapůjčení dětských autosedaček

Autobusový dopravce FlixBus novinkou ve svých službách reaguje na časté dotazy ze stran rodičů ohledně bezpečnostních opatření pro cestování dětí do věku tří let. Český zákon totiž na malé děti doposud nepamatuje, není možné připoutat je standardním bezpečnostním pásem a při jejich přepravě bez dětské autosedačky tak mohou vznikat bezpečnostní rizika.

Novější typy autobusů určené k meziměstské nebo dálkové přepravě zpravidla mají bezpečnostní pásy. Pokud je vozidlo těmito pásy vybaveno, musí mít osoba starší tří let vlastní sedadlo a být těmito pásy připoutaná. Jak ale bezpečně cestovat s dětmi mladšími tří let zákon neukládá.

Podle vyjádření Ministerstva dopravy pro server babyweb ze srpna loňského roku za přepravu takového dítěte odpovídá především doprovodná osoba. Dítě do tří let věku vůbec nedoporučuje v dálkových autobusech přepravovat.

uvádí Martina Čmielová, tisková mluvčí společnosti FlixBus.

Dopravce proto pro autobusy využívané v jeho barvách na českých vnitrostátních linkách pořídil 50 kusů dětských bezpečnostních autosedaček Britax Römer ECLIPSE u prodejce dětského zboží Malvik.cz.

Tuto dětskou autosedačku je možné k sedadlu připoutat dvoubodovým pásem. Celkem pak poskytuje dítěti pětibodovou ochranu a systém boční ochrany, který je chrání při bočním nárazu. Jsou vhodné pro přepravu dětí od 9 měsíců do 4 let a od 9 do 18 kg váhy, výšku ramenních popruhů lze jednoduše regulovat. Zvolené autosedačky splňují požadavky bezpečnostní normy a mají osvědčení TUV i pro leteckou přepravu.

Zapůjčení bezpečnostní dětské autosedačky v autobusech společnosti FlixBus je zdarma při rezervaci sedadla od 9 Kč. Objednat zapůjčení sedačky mohou zákazníci přes zákaznický servis a je třeba mít ale na paměti, že v každém autobuse budou dostupné dvě autosedačky.

vysvětluje postup při rezervaci autosedačky Martina Čmielová.

Při rezervaci sedadel a volbě umístění dětské bezpečnostní autosedačky, je třeba mít na paměti, že není možné autosedačku instalovat do první řady hned za řidiče nebo ke schodům, a to z bezpečnostních důvodů.