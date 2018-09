FlixBus využívá stále více Evropanů pro cestu na dovolenou

Podle údajů o cestujících ze společnosti FlixBus, o 50 procent více cestujících využilo autobusy pro cesty po Evropě v červnu, červenci a srpnu v porovnání se stejným obdobím za rok 2017. Nejoblíbenějšími destinacemi v síti FlixBusu za léto 2018 jsou Berlín, Paříž, Mnichov, Hamburk, Praha, Frankfurt, Vídeň, Amsterdam, Řím a Milán.

Ačkoliv průměrný růst počtu cestujících FlixBusu za letošní léto je 50 procent napříč Evropou, v mnoha zemích se počet cestujících více než zdvojnásobil. Země s nárůstem objemu přepravy o 100 % a více jsou Belgie, Bosna and Hercegovina, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko a Španělsko.

V Lucembursku, Norsku a Švédsku se počet cestujících více než ztrojnásobil, v Portugalsku byl pětinásobný a trhy v Polsku a Rumunsku zaznamenaly ještě větší nárůst v porovnání s létem roku 2017.

Z hlediska mezinárodní přepravy z České republiky v letošním létě nejvíce cestujících zamířilo do Německa, Rakouska a Polska. Zájem o cestování dálkovými autobusy oproti loňskému létu vzrostl zejména na cestách do Slovinska, a to až sedminásobně, trojnásobně na spojích do Polska a dvojnásobně více cestujících se vypravilo s FlixBusem do Itálie.

Síť autobusů FlixBus a vlaků FlixTrain nabízí v Evropě přes 300.000 denních spojení do 2000 destinací, a to jak do významných velkoměst, tak periferií a regionů. Zhruba 40 % zastávek zelených autobusů se nachází ve městech s méně než 20 tisíci obyvateli.

Společnost FlixBus od jejího vzniku v roce 2013 přepravila již více než 100 milionů cestujících. Za první rok působení na českém dopravním trhu přepravila v rámci Česka a mezi ČR a zahraničím 2,3 milionu cestujících.